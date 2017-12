Aarón Gómez sobre el cine: “Es un juego nuevo al que me apetece jugar”

Como yo te amo, el cortometraje de ficción dirigido por Fernando García-Ruiz y protagonizado por el humorista tinerfeño Aarón Gómez, forma parte de la lista de nominaciones a la 32 edición de los premios Goya, tal y como anunciaba durante la mañana de hoy la Academia de Cine. La noticia fue toda una sorpresa para el cómico que, pese a su hasta entonces sueño de “entretener a la gente y que vengan a verme”, ya forma parte de un importante elenco del sector cinematográfico nacional.

Aarón Gómez debutó en el cine de la mano de Como yo te amo y, como él mismo ha asegurado a este periódico, “ha sido llegar y besar el santo”. Y es que el canario protagonizó el corto interpretando en clave de humor a Dani, un delincuente callejero que se enamora de la policía que lo arresta (Silvia Alonso). “Fue muy sencillo gracias a la ayuda que me facilitó todo el equipo, desde el propio director hasta la persona encargada del café; formamos la típica familia de rodaje”, asegura.

El cortometraje nominado no ha sido lo único a lo que el tinerfeño se ha atrevido. Justamente, se está emitiendo estos días en la página de Televisión Española el final de la webserie Mambo, una comedia musical con capítulos de entre 20 y 30 minutos protagonizada por David Sáinz y Aarón Gómez, y a la que ya han solicitado desde la cadena pública una segunda temporada.

El humorista ha sobrevivido a un “calendario de infarto”, compaginando sus proyectos en la Península con las actuaciones en las Islas. De hecho, ha tenido que dejar trabajos debido a la insularidad, a la que, por cierto, no está dispuesto a renunciar: “vivimos en el paraíso”.

El cómico, monologuista, poeta y, ahora, también intérprete continúa haciendo malabares con su agenda laboral. Para este próximo 2018 ya cuenta con nuevos proyectos en televisión y cine -de momento no puede adelantar información-, así como diversas funciones humorísticas tanto en solitario como junto a su compañero Kike Pérez. Aarón Gómez quiere continuar experimentando facetas en su carrera y no descarta el drama, ya que, como él mismo cuenta, el ser actor “es un juego nuevo al que me apetece jugar”.