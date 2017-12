Agoney a Raoul en OT directo: “Si no sales del armario, te saco yo”

La Gala número 7 de Operación Triunfo del pasado lunes difícilmente podrán olvidarla los concursantes tinerfeños Ana Guerra y Agoney.

La primera, tras unos pases de micro con los que logró enloquecer a los profesores en la Academia, recibió una valoración muy negativa por parte de Mónica Naranjo tras su interpretación en directo, lo que la dejó sumamente disgustada. Ana no pudo ocultar su decepción y su rostro reflejó la profunda preocupación de sentirse al borde de la nominación para abandonar el concurso.

Por su parte, Agoney, que fue durante toda la semana absoluto protagonista en las redes sociales por su beso con Raoul, tras un vibrante dueto entre ambos en el que repitieron la escena, fue alabado por Mónica Naranjo, quien afirmó que aquello había sido “más que una interpretación bocal” y que entre los dos había “química”.

Luego, durante las valoraciones finales, se cumplieron los peores presagios para ‘Ana War’, quien fue propuesta para abandonar la Academia; para Agoney, todo fueron loas del jurado, quien, en palabras de Soledad Jiménez, insistió en la idea de que entre ambos parecía “haber más que química” y, tras un “¿Quién sabe?” del propio concursante, lo invitaba a cruzar la pasarela.

Pero lo peor estaba por llegar. Raoul, compañero de dúo de Agoney, no superaba el corte y quedaba nominado junto a Cepeda, Ana Guerra y Alfred. Los profesores decidían entonces salvar al interprete de Rock With You y dejar a los otros tres frente a la ‘ruleta’ de las pizarras de sus compañeros. En una ajustada votación, Ana Guerra superaba a Raoul gracias al valor doble del voto del favorito del público, Roi. Entonces, algo hizo crash en la cabeza de Agoney que protagonizó un gesto que generó un aluvión de críticas en las redes sociales, y que, según comentarios en Twitter, parecía destapar una cierta antipatía entre este y la otra concursante tinerfeña, Ana Guerra.

Pasados los días y el calentón de la gala, hoy, durante el directo de Operación Triunfo, se ha vivido otro intenso y simpático momento entre el tinerfeño y Raoul. Agoney se lo encontraba encerrado en un armario, momento en el que no ha dudado en bromear con su compañero delante de Amaia: “Nunca pensé que diría esto en público pero, Raoul, sal del armario, por favor. O te tendré que sacar yo”.