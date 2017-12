Ana Oramas en Exclusiva para El Español: “Si yo fuera catalana, votaría a los socialistas, porque son los únicos que están por la concordia y el diálogo”

Ana Oramas (Santa Cruz de Tenerife, 1959) es la diputada total. Lleva diez años cogiendo aviones y pateando los pasillos del Congreso de los Diputados representando a Coalición Canaria, un partido nacionalista con 24 años de vida. Oramas sabe de todo y habla de todo, pero su coda final siempre es: Canarias, Canarias y más Canarias. Para eso le pagan.

Le bastan intervenciones de cinco minutos para poner a Pablo Iglesias en su sitio. Su discurso en la moción de censura se hizo viral. “A usted no le gustan las mujeres no sumisas”, le espetó. Si la canaria está en lo cierto, Iglesias la debe de querer bien lejos, porque la diputada es, sobre todo, una mujer libre. Y feminista. Se indigna con el sistema que juzga a las víctimas de la violencia de género y no a los agresores. Se enfada con que violar salga gratis, grita “yo sí te creo” y la rabia hace que se le inunden los ojos pensando en que aún no haya derecho a decir que no.

