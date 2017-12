Andrés Martínez: “Si nos han cortado la luz es por culpa de la oposición en Arico”

Para Andrés Martínez (PP), concejal de Economía y Hacienda de Arico, si les “han cortado la luz en varias dependencias municipales ha sido culpa de la oposición, que votó en contra de la modificación de crédito, a cargo del superávit, en donde se recogía esa deuda con Endesa y con otras muchas empresas locales”, indicó molesto.

Ante la petición de dimisión que le va a pedir Sí se puede en el próximo pleno municipal, Martínez respondió que le “parece una tomadura de pelo”. “Si Sebastián Martín fuera coherente, entregaría el acta de concejal, porque por culpa de él estos proveedores no han podido cobrar”, señaló con contundencia.

Andrés Martínez detalló que su concejalía, a través de Intervención, paga a los proveedores “en función de que los procedimientos administrativos se realicen como corresponde y que las facturas se emitan en tiempo y forma”, al tiempo que reconoció que en algunos casos “eso se ha hecho mal y la interventora ha tenido que informar desfavorablemente, y ese reparo solo lo puede levantar la alcaldesa, pero en este caso, las competencias están delegadas en el Pleno y es este quien tiene que aprobar la modificación de crédito para hacer frente a esas facturas, algo que no ocurrió en abril, cuando toda la oposición votó en contra, argumentado el informe desfavorable de Intervención”.

Dentro de ese expediente, cuyo importe total es de 461.238 euros, se encuentran las facturas de Endesa, que totalizan 24.496 euros, correspondientes a centros culturales, polideportivo, campo de fútbol y otras dependencias municipales, que desde noviembre se encuentran sin suministro eléctrico, con el perjuicio que ha ocasionado, sobre todo, a los equipos deportivos, que no han podido ni entrenar ni competir en ese tiempo.

El edil de Hacienda no entiende tampoco la postura de Endesa, con el corte de suministro, porque “cobra unos 240.000 euros al año de este ayuntamiento y ha realizado cortes aleatorios del suministro en instalaciones que no se corresponden con las facturas que están pendientes de pago, y que si están en esa partida de facturas impagadas es porque incumplen el principio de anualidad”. Martínez que “desde 2013 hasta hoy llevamos el presupuesto prorrogado y en muchos casos tenemos que hacer modificación de créditos para atender a los proveedores, entre ellos Endesa, al no coincidir las partidas previstas en las cuentas prorrogadas”.

Andrés Martínez admitió que “hay que corregir los expedientes para no repetir esta situación”, pero a la vez hizo una encendida defensa de su labor, que no es otra, dijo, que “pagar a los proveedores para no provocarles un daño mayor y, sobre todo, no causar un perjuicio al pueblo en cuanto a servicios”.

Para él, la solución inmediata es que la oposición recapacite y apruebe en el próximo pleno el pago de las facturas, después de que las empresas afectadas hayan presentado recurso de reposición ante Intervención, que solo con el acuerdo plenario pueden ser abonadas.