El Atlético de Madrid denuncia ante la FIFA al FC Barcelona por los contactos para fichar a Griezmann

El Atlético de Madrid denunció ante la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) al FC Barcelona por los “contactos reiterados” que, según él, ha mantenido con el entorno y el propio delantero francés del club rojiblanco, Antoine Griezmann, para ficharle la próxima temporada, confirmaron a Europa Press fuentes del conjunto madrileño.

En la denuncia presentada por el club rojiblanco “no se pide sanción alguna” para el FC Barcelona, sino que cesen los continuos contactos de los azulgrana para el fichaje de Antoine Griezmann, al que consideran un “jugador relevante” de la plantilla. “Este verano el Barcelona nos hizo una consulta para el fichaje de Griezmann y la respuesta fue que no”, apuntaron las mismas fuentes.

Sin embargo, desde el cierre del mercado estival los contactos no han cesado, según el Atlético, con el entorno y el propio jugador francés, cuya fichaje por el FC Barcelona se descartó para no asumir una cláusula de rescisión de 200 millones de euros. “El Atlético le ha afeado la conducta del Barça, pero no han cejado en su empeño”, denuncian desde el Atlético.

En la denuncia no se pide “sanción alguna” para el FC Barcelona sino que “cese en su acción” de intentar fichar a uno de los jugadores franquicia de la plantilla de Diego Pablo Simeone, ya que, además, se puede “atentar contra la integridad” de LaLiga Santander, pues Barcelona y Atlético son ahora mismo primero y segundo de la tabla.

La reacción del Atlético llega dos días después de que el director de Relaciones Institucionales del FC Barcelona, Guillermo Amor, reconociera que “puede ser que haya habido un acercamiento” del club azulgrana con Griezmann.

“Yo creo que puede haber buena sintonía, puede haber buena relación, puede haber conversaciones. Eso es inevitable en el mundo del fútbol. A lo mejor, igual que en el ‘caso Griezmann’ hay muchos jugadores con los que se puede estar hablando y entablando algún tipo de relación por si hay alguna oportunidad. Es el trabajo de club que se suele hacer”, explicó Amor en declaraciones a ‘Movistar Partidazo’ tras la goleada ante el Deportivo.

Antoine Griezmann, una de las opciones del Barça para ocupar la plaza dejada por Neymar tras su marcha al PSG, renovó el pasado mes de junio su contrato con el Atlético hasta el mismo mes de junio de 2022. En el nuevo texto se incluía una importante mejora salarial para el francés, cuya cláusula de rescisión bajó de 200 a 100 millones a partir del 31 de agosto pasado.