Ayala: “Las infraestructuras no han crecido al mismo nivel que lo ha hecho el club”

La UD Granadilla Egatesa cerró el pasado domingo en Sevilla un inolvidable año 2017, al superar el listón tan alto que había dejado un año antes. Allá por el mes de enero, el equipo tinerfeño tenía asegurada la permanencia, acabó sexto en la Liga Iberdrola, y se clasificó para la Copa de la Reina donde llegó hasta las semifinales. En el mercado de verano el club se reforzó con jugadoras de mucho nivel como fueron Cristina Martín Prieto, el regreso de su buque insignia María José Pérez, o el fichaje de Koko Ange procedente del FC Barcelona. También es verdad que se marcharon las gemelas Ramos por motivos de estudios, y Virgy García fichó por el Real Betis. En lo que va de Liga, se empezó con mal pie, pero Toni Ayala y sus jugadoras lograron enderezar la nave con varios triunfos consecutivos, destacando las victorias ante el Athletic en Lezama, y frente al FC Barcelona en La Palmera. Tampoco hay que olvidar la fecha del 26 de marzo cuando se disputó por primera vez en la historia un partido femenino en el estadio Heliodoro Rodríguez López, el derbi Granadilla Egatesa-Tacuense. Con el entrenador grancanario Toni Ayala repasamos el soberbio año del equipo tinerfeño.

-¿Qué balance hace del año 2017 para la UD Granadilla Tenerife Egatesa?

“Es un balance muy bueno. Vamos a acabar el año metidos entre los ocho primeros, quedamos sextos en la Liga 2016-2017, la histórica victoria ante el Barça, llegamos a semifinales en la Copa de la Reina, y tampoco me quiero olvidar el derbi que jugamos contra el Tacuense en el Rodríguez López. Fue un año espectacular”.

-Cómo se puede explicar que su equipo haya logrado siete puntos de doce posibles ante los mejores equipos del país, y luego se pierda ante rivales teóricamente inferiores como son el Betis y el Sevilla

“Rivales inferiores es porque tú lo dices. Para nada el Betis es inferior a nosotros. Es un equipo que va a luchar por los puestos altos, ha hecho unos fichajes espectaculares, y cuentan con un gran equipo. Contra ellas cometimos errores graves, mientras con el Sevilla solo la mala suerte nos privó de una victoria. Hay que tener en cuenta que hay mayor igualdad entre todos los equipos, crece la competencia, y es más difícil ganar un partido. Ya no queda ningún rival fácil, cualquiera le puede ganar a cualquiera, como sucedió con la victoria del Rayo Vallecano en el campo del Atlético de Madrid, o la nuestra contra el FC Barcelona”.

-¿Qué espera Toni Ayala para el Nuevo Año que recién va a comenzar?

“Tenemos que ser más regulares y seguir creciendo como equipo. Hemos tenido la mala suerte de contar con tres bajas importantes, por lo que nos hemos visto mermados de efectivos, pero al final estaremos donde nos corresponde porque hay una buena plantilla”.

-Desde que el Granadilla Egatesa milita en la élite, la Directiva le ha regalado a Toni Ayala algún refuerzo en el mercado de invierno. ¿Este año también espera regalo?

“Tenemos diecisiete futbolistas, puede haber algún movimiento en el capítulo de salidas, y necesitamos a alguien que nos pueda venir a ayudar. Lo que venga tiene que ser una jugadora contrastada, y para mejorar el nivel de lo que ya tenemos, estamos hablando de cifras que se nos escapan”.

-¿Ve factible que el próximo curso haya algún equipo canario acompañando al Granadilla Tenerife Egatesa en la Liga Iberdrola?

“Ojalá. Hay muy buenos equipos en Canarias como son el Tacuense, Femarguín, Güímar etc. Pero también hay que tener en cuenta que hay conjuntos penínsulares que han apostado fuerte por el ascenso, como son el Deportivo, Málaga o Granada. Pero creo que hay muchas posibilidades que nos pueda acompañar un equipo canario”.

-Uno de los problemas a resolver por el club a corto y largo plazo es el tema de la Hoya del Pozo. ¿Un handicap no jugar en vuestro campo aunque en San Isidro los traten de maravilla?

“Es un tema que nos tiene un poco amargados. Quiero agradecer al Raqui San Isidro que nos haya acogido tan bien, incluso disponemos de más horas de entrenamiento que lo que teníamos en El Médano. Estamos contentos, es un buen campo, aunque un poco corto para trabajar como nos gusta. Pero nuestro terreno de juego es El Médano, estábamos entusiasmados que pusieran el césped, las casetas, pero no se ha movido nada. Las infraestructuras no han crecido al mismo nivel que lo ha hecho el club”.



-¿Le cambió mucho los planes la renuncia de Ayoze Díaz?

“Ayoze era una persona que nos ayudaba mucho. Eligió el camino más adecuado para él, que es terminar el curso de entrenador nacional para ser primer entrenador. Quiere crecer, y tenía que tomar esa dirección. Le deseamos lo mejor, porque tiene un futuro muy grande”.