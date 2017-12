Prohíben fumar en toda la playa de Las Canteras

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria prohibirá fumar en la playa de Las Canteras tras una consulta ciudadana vinculante que ha efectuado a través de internet, en la que cerca del 75 por ciento de los votantes se mostró a favor de esta determinación.

El concejal de Playas, José Eduardo Ramírez, acompañado del edil de Participación Ciudadana, Sergio Millares, y del director general de Nuevas Tecnologías, Fran Santana, han informado hoy de esta decisión, que se prevé aplicar a partir de octubre de 2018, una vez modificado el reglamento de costas del municipio.

El Ayuntamiento llevará a cabo una campaña de concienciación ciudadana en colaboración con los bares, restaurantes, hoteles y empresas que prestan servicios en Las Canteras para buscar la “complicidad de los usuarios con esta medida”, que afecta a la playa urbana más importante de las islas, de 3 kilómetros de extensión.

Así mismo, una vez que se aplique la medida, se habilitarán espacios a lo largo del paseo para los fumadores y se informará mediante cartelería y megafonía de esta prohibición.

En la consulta, que han calificado de “éxito” e “histórica”, los votantes tuvieron que contestar a dos preguntas.

En la primera debían decir si estaban o no a favor de crear zonas libres de humo en la playa, y contó con 4.232 votos, de los cuales 3.770 (el 89,1 %) se mostró a favor de que se prohibiera fumar, 446 (10,5 %) en contra de cualquier regulación y 16 (el 0,4 %) respondió no sabe o no contesta.

En la segunda pregunta, en la que se produjeron 4.191 votos, había que elegir si se prohibía fumar en toda la playa, en el 50 o en el 25 %, y 3.131 personas, el 74,7 %, optó por que la prohibición afectara a toda la playa; 588, el 14 %, votó por la limitación del 50 %, y 472, el 11,3 %, por que no se dejara fumar en el 25 %.

Ramírez ha considerado que la repuesta lograda en la consulta ha sido “rotunda”, por lo que el Ayuntamiento comenzará a elaborar la nueva ordenanza, que establecerá sanciones para las personas que fumen en Las Canteras, aunque aún no sabe su cuantía.

En la votación han podido participar los ciudadanos empadronados en el municipio mayores de 16 años, es decir, 329.741, de los cuales ha votado un 1,3 % en esta consulta, lo cual “está bastante bien”, según el edil de Participación Ciudadana.

Ramírez ha explicado que, tras esta iniciativa, se someterá también a votación ciudadana la prohibición o no de fumar en el resto de las playas del municipio.

El edil de Participación Ciudadana ha informado además de que en los meses de enero o febrero se hará otra consulta por internet sobre una parte de los presupuestos del municipio destinada a inversión, y en la que, dada la respuesta obtenida con la que se acaba de celebrar, se espera contar aún con mayor respaldo.

El Ayuntamiento someterá a decisión ciudadana el destino de 1,5 millones de euros para su inversión en urbanismo, vías y obras, para lo que ha recibido ya 259 propuestas formuladas por 206 personas o asociaciones.