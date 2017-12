Bermúdez: “Un edificio en La Noria solucionará los problemas de aparcamiento en la zona”

Es consciente de que la transformación económica de Santa Cruz tiene que venir acompañada de las infraestructuras necesarias para que sea sostenible en el tiempo. En 2018, asegura el alcalde capitalino, José Manuel Bermúdez, se seguirá con las transformaciones como la que ha vivido Méndez Núñez este año. Avanza que el plan de barrios comenzará a ser una realidad y espera que la relación con Costas mejore para que Añaza tenga un punto de baño en condiciones. También la mayor oferta de aparcamiento en el centro, tan reclamado por los comerciantes. “Estamos trabajando para construir un aparcamiento de unas cinco plantas en el entorno de La Noria que vendría a dar solución a la necesidad de estacionamiento en la zona”.

-A la reforma de Méndez Núñez le seguirá la de Imeldo Serís en 2018. ¿Será tan polémica como la primera?

“La obra de Méndez Núñez tardó, según la adjudicación, solo un mes más y el resultado es muy positivo para la zona y los vecinos y comerciantes están contentos con la calle. En cuanto a Imeldo Serís, fueron los propios comerciantes los que nos pidieron que hiciéramos algo para que dejara de ser la trasera de la calle Castillo”.

-¿Y qué se va a hacer?

“Vamos a mantener el tráfico, pero las aceras se van a ensanchar para que pasear, comprar, sea más amable que hoy. Incorporaremos algún tipo de atractivo bonito, para que hacer compras sea agradable, accesible y, además, aprovecharemos para renovar lo que no se ve, como el barranquillo, el saneamiento y servicios. Será una calle renovada para los próximos 50 años”.

-Una de las demandas más repetidas de los comerciantes del centro es la necesidad de más aparcamientos. ¿Es posible?

“En Méndez Núñez mantener aparcamientos era algo incompatible con agrandar las aceras. Y en Imeldo Serís ocurre lo mismo. En esta última lo que se baraja es poner apeaderos en la parte alta, más cerca de la Sociedad de Desarrollo, pero la idea es sacrificar algún aparcamiento por unas aceras. En lo que sí seguimos trabajando es en una zona próxima a Imeldo Serís, concretamente en el solar de La Noria, en el antiguo Campo Castro, donde queremos levantar un edificio de aparcamientos”.

-¿En qué punto está?

“Lo tenemos casi terminado. La idea es levantar un edificio de aparcamientos, con dos plantas hacia abajo, otras tres hasta la altura del puente, una plaza de retranqueo y dos plantas más para locales en los que se podrían ubicar oficinas municipales. Ahora mismo se está tramitando el plan de viabilidad económico y urbanístico”.

-¿Y cuándo podría estar listo?

“La idea es que lo saque a concurso Viviendas Municipales a través de una encomienda de gestión para que tengan un precio competitivo. No se trata de construir un edificio cualquiera, tiene que tener una estética bonita porque no podemos olvidar que está dentro del conjunto histórico del antiguo Santa Cruz. Esa zona de aparcamientos, le daría cobertura a Imeldo Serís, porque no hay otra posibilidad. Queremos sacarlo a concurso el año que viene”.

-¿En el resto del centro hay posibilidad de algo similar?

“Hay solares dispersos. En Méndez Núñez, por ejemplo, estamos barajando dedicar el solar donde se puso la maquinaria a aparcamientos. Se podrá hacer cuando termine la obra del pasaje de San Pedro que abrimos al tráfico precisamente para ganar estacionamientos. En general, la idea es utilizar los solares que podamos pero la realidad es que no tenemos suficientes”.

-Otras de las demandas es adecuar distintas zonas de baño del litoral, pero la relación con Costas sigue sin ser especialmente buena…

“Sinceramente, espero que Costas nos ayude algún día en vez de ponernos pegas. Por ejemplo, estamos esperando a que nos autorice ampliar la zona de baño de Añaza. En su momento nos dejó hacer una pequeña intervención y ahora queremos ampliarla. Lo que no queremos es que nos obligue a hacer un parque marítimo cuando lo que podemos hacer es algo más modesto”.

-¿Y en qué punto está eso?

“Lo hemos dejado en manos del Cabildo. El consejero de Turismo, Alberto Bernabé, está haciendo de intermediario para que el proyecto se ejecute bajo el marco del programa Tenerife y el mar y esperamos que así sea”.

-También está esperando por Costas para la autorización de los kioscos en Las Teresitas…

“En este caso, finalmente nos han autorizado a que los kioscos cuenten con unos baños químicos. Les pedimos que fueran comprensivos y que nos permitieran que tuvieran sus propios baños fuera del espacio de la concesión. Espero que en verano ya estén en funcionamiento”.

-Termina el año como candidato a la Alcaldía. ¿Cómo afronta este nuevo examen?

“Desde que entré en 2011 he aplicado las mismas recetas. Cercanía, ser una figura apreciada, que escucha y que está en los sitios, que le da tanta importancia a trabajar en el despacho como fuera de él, un alcalde honesto y hasta la fecha de hoy así ha sido”.

-¿Sabe ya quién le acompañará en esa tarea?

“Es pronto, queda un año y medio y mucho trabajo por delante. Los concejales saben que tienen que trabajar como si no hubiera un mañana. Mi trato con los concejales del PP es exactamente igual que con los de CC, no distingo, y dirijo con la misma contundencia a un concejal afiliado al PP que a CC. Somos un equipo y eso se nota en la estabilidad que tiene el Ayuntamiento”.

-Entonces, el balance de su gobierno con el PP es bueno…

“La noticia no es uno y otro, ni los problemas internos, que no tenemos porque los resolvemos hablando. No se ha reunido la mesa en todo este tiempo y la única dificultad fue el episodio con Carlos Garcinuño que fue resuelto a petición del PP”.