El Cabildo baraja un Catálogo Insular de Patrimonio para meter en cintura a los ayuntamientos

El Plan Insular de Ordenación del Territorio (PIOT) incorpora en su articulado la creación de un catálogo insular de patrimonio histórico, en el que se recojan todas aquellas edificaciones que el Cabildo de Tenerife considere susceptibles de algún tipo de protección. Hasta ahora ese catálogo no se ha desarrollado pero, el conflicto abierto entre el área insular de Patrimonio Histórico y el Ayuntamiento de Santa Cruz a cuenta de la paralización de una obra en la manzana de Miraflores que el Cabildo cree merece protección, ha hecho que el Cabildo baraje poner en marcha este catálogo.

“Ahora mismo, la única posibilidad que nosotros tenemos para catalogar directamente es contar con un catálogo insular que no existe, que sí es verdad que está contemplado en el PIOT pero que nunca se ha hecho”, explicó a DIARIO DE AVISOS la concejera insular de Patrimonio Histórico, Josefa Mesa (PSOE).

El catálogo insular estaría por encima de las listas que hicieran los municipios. Reconoce Mesa que esta herramienta serviría para solventar el problema que ahora enfrenta a Cabildo y Ayuntamiento y que no es otra que edificios que Patrimonio Histórico quiere proteger y que el Ayuntamiento no tiene obligación de hacerlo. “Pero no hablamos solo de Santa Cruz, hay que tener en cuenta que muchos municipios no tienen catálogos, otros tardan años en llevar a cabo las revisiones, así que esta es una herramienta que sería bueno tener, ante ayuntamientos que no valoran, no ven o no revisan su catálogo de patrimonio histórico”. Ese catálogo, admite la consejera, “nos permitiría asegurar y preservar muchas de las edificaciones que ahora están en veremos”.

Con respecto al conflicto abierto con Santa Cruz, Mesa admite que el catálogo que se hizo en 2013, dejaba muchos edificios fuera, “pero entendimos que se podían regularizar con los planes especiales, que tienen que tener catálogo, con lo que muchos de ellos quedaban protegidos. Solo habría que discutir cuáles entran y cuáles no”.

Mesa insiste en que la postura del área que dirige no es otra que la de que hay elementos que se deben respetar “y no tiene porque ser de forma integral”, incluso apuntó que se puede dar que “algunos que están catalogados en algún momento podrían cambiar parte de su catalogación. Hablamos de una revisión”.

La consejera insular de Patrimonio Histórico tiene claro que, “es la única manera de preservar muchas de las edificaciones que tiene Santa Cruz o cualquier municipio de la Isla. Creo que la mayoría de la gente lo que quiere es preservar sus conjuntos históricos y su historia y no tiene que estar todo catalogado. En este caso en Miraflores solo están catalogadas las fachadas, es lo mínimo que pedíamos”.

Diálogo

Mesa mostró su sorpresa de que Santa Cruz acuda a los tribunales puesto que no es lo que se desprendía de la reunión mantenida la semana pasada. “La verdad es que me enteré por la prensa de esta decisión. De la reunión que nosotros tuvimos no sacamos esa conclusión”, explicó. “A ellos se les dijo que tenían un mes para levantar las medidas cautelares y que lo podía hacer haciendo un informe en el que detallaran los motivos por los que se debía levantar la suspensión y que eso serviría para todas las edificaciones de la zona”, añadió.

Mesa aseveró que “es una sorpresa que ahora digan que van a denunciar cuando lo que defendían es que tenían todas las razones jurídicas para que eso no se llevara a cabo la suspensión. Si tienes razones jurídicas no hay razones para ir al juzgado”. Según la consejera incluso se explicó que el porcentaje de edificabilidad no se vería afectado si se protegía solo la fachada. Mesa concluyó señalando que “paramos la obra porque la Ley de Patrimonio nos lo permite y solo esperamos que envíen el informe que pedimos”.