El camino de Las Lecheras renace

Unas 200 personas volvieron a recorrer ayer el tradicional camino de Las Lecheras, que antiguamente transitaban las mujeres que transportaban la leche desde los valles de La Laguna hasta Santa Cruz y que era la vía de comunicación principal y más directa entre ambas ciudades.

Estos 200 senderistas, entre los que destacaban unas 15 mujeres ataviadas como las antiguas lecheras, participaron en la tercera edición de la excursión que el Club Montañeros de Nivaria realiza cada 8 de diciembre, día de la Inmaculada Concepción, desde la torre de la Concepción de La Laguna hasta la de Santa Cruz. Un total de 16 kilómetros que se realizaron a lo largo de unas seis horas, en las que el tiempo acompañó, según relató Sebastián Gil, presidente del club de montañeros.

La ruta arrancó a las 08.00 horas desde la torre de La Concepción de La Laguna y recorrió las calles del casco hasta llegar a la plaza del Cristo, desde donde continuaron por el camino La Rúa, El Bronco, Lomo Largo, Valle de las Chozas y Valle Carmona hasta alcanzar Valle Jiménez, donde se realizó la segunda parada. De ahí siguieron hacia Los Toscales, El Roque, Boca del Andén, Barranco de las Goteras y Terrero de las Brujas, hasta llegar a Cueva Roja, de donde bajaron a Barrio Nuevo y cruzaron el puente sobre el barranco de Santos y el puente de Loño para descender hasta la iglesia de La Concepción en Santa Cruz. Durante el trayecto, los senderistas fueron testigos de los trabajos que, desde el pasado mes de septiembre, se están realizando para recuperar y acondicionar este sendero, impulsados desde la Viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias, la Obra Social “la Caixa”, Fundación CajaCanarias y los ayuntamientos de Santa Cruz y La Laguna. Para las administraciones y entidades implicadas se trata de un camino muy importante desde el punto de vista turístico y de la sostenibilidad, ya que supone un importante valor no solo desde el punto de vista medioambiental sino como recuperación del patrimonio histórico.

Casi listo

En este sentido, Sebastián Gil indicó que gran parte del sendero ya está arreglado y que solo quedan algunos detalles y la señalización, sobre todo vertical, “en determinados puntos para que la gente se oriente mejor”.

En la actualidad, el camino de Las Lecheras es solo utilizado por algunos sectores de la población local, principalmente cazadores de Valle Jiménez y Barrio Nuevo, y por senderistas y montañeros. Sin embargo, el camino no forma parte de la Red Insular de Senderos de la Isla, con lo que no está homologado ni reconocido regional, nacional e internacionalmente a través de las federaciones de montaña. Para lograr ese reconocimiento primero hay que terminar de acondicionarlo, realizar la señalización y, por último, pasar un control por parte del Cabildo y de la Federación de Montaña. El Club Montañeros de Anaga lleva trabajando tres años en la difusión de este camino, así como en su recuperación no solo física sino también de su historia. En este sentido, Sebastián Gil indicó que están trabajando con los vecinos de Valle Jiménez para, en el marco sus fiestas, tratar de recuperar un díamonográfico sobre este colectivo, en el que se animen a ataviarse como las antiguas lecheras.

Desde el siglo XVI

Aunque no se puede concretar una fecha exacta de su creación, este camino probablemente ya se utilizara desde los primeros años del siglo XVI, convirtiéndose en el principal sendero para el trasiego de mercancías y personas entre Valle Jiménez y Santa Cruz de Tenerife, según datos del Centro Internacional para la Conservación del Patrimonio (Cicop), con sede en La Laguna. “Los niños iban por este camino al colegio, los mayores a trabajar, los campesinos a vender sus hortalizas al mercado y las lecheras a expender la leche por las calles. La enorme importancia que tuvo el ganado vacuno en la zona, y con él, la producción de leche, hizo que los habitantes de la ciudad relacionaran el camino con la llegada de este producto a la cabeza de las mujeres de Los Valles, hecho de tan profundo recuerdo que quedó indeleblemente unido al nombre por el que se conoce al camino”, según la información del Cicop.