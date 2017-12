Casi 300 edificios, afectados por el enfrentamiento entre Cabildo y Ayuntamiento

El Cabildo de Tenerife elaboró en 2007 un listado con los edificios que, a su juicio, Santa Cruz debía incluir en el catálogo de inmuebles protegidos de la ciudad, un informe no vinculante y que el Ayuntamiento solo tuvo en cuenta en una veintena de casos. Diez años después, ese mismo informe es en el que se apoya el área de Patrimonio Histórico del Cabildo para evitar que uno de ellos, el de Puerta Canseco, 23, sea demolido, como desveló DIARIO DE AVISOS. En la misma situación que el inmueble de Puerta Canseco se encuentran unas 300 edificaciones en la capital. Si se suman las que están dentro de los conjuntos históricos y que aun así no están protegidas, la cifra se eleva hasta las 500. De ahí la importancia del paso dado por el Ayuntamiento de Santa Cruz de llevar este asunto al juzgado, puesto que la obra paralizada en la manzana de Miraflores solo es la punta de lanza del conflicto entre ambas administraciones.

El Cabildo paralizó la licencia que concedió la Gerencia Municipal de Urbanismo alegando que se pueden destruir los valores patrimoniales que posee el inmueble en cuestión, aunque no esté protegido, y ha invitado al Ayuntamiento a que emita un informe justificando que carece de esos valores para poder levantar la suspensión. El resultado de este enfrentamiento es que el Consistorio presentó este martes en el juzgado un contencioso para que sean los tribunales los que decidan qué institución tiene razón: la que quiere catalogar pero no puede o la que sí puede proteger pero no quiere.

Según el informe que la Unidad de Patrimonio Histórico del Cabildo elaboró en 2007 y reiteró en 2010, en el catálogo del PGO, se aprecia que ha quedado fuera de aquel “un número considerable de edificaciones que, aun sin tener extraordinaria singularidad o relevancia, sí se erigen en elementos significativos del patrimonio histórico municipal”.

Con esta introducción, el informe insular detalla, por ejemplo, que son seis las fachadas de la manzana de Miraflores que merecen algún tipo de catalogación. A estas se suman otros 70 inmuebles que el Cabildo ubica fuera de los límites del conjunto histórico de El Toscal, 113 del barrio de Salamanca, 30 más en la periferia de la Santa Cruz histórica, 30 en el centro de la ciudad, fuera de los conjuntos históricos, o los 40 del barrio de Buenos Aires.

A estos inmuebles se añaden 27 más en el conjunto histórico del Antiguo Santa Cruz o 50 en el de Los Hoteles. En estos últimos casos, como explican desde el Cabildo, aún habría capacidad de negociación, al tener la obligación los planes especiales de estos espacios de tener su propio catálogo de protección. Los informes del Cabildo de Tenerife concluyen que existe “un riesgo de merma considerable” del patrimonio histórico de Santa Cruz por su “insuficiente protección”.

No deja de resultar curioso que, en el transcurso de estos 10 años, se aprobase el PGO de forma definitiva sin que el Cabildo como institución se opusiera a que los inmuebles que su propia área había pedido que se protegieran no estuvieran en ese catálogo. Precisamente, ese es el argumento del Ayuntamiento, que no entiende cómo ahora, cuando empiezan a darse las licencias, conforme al planeamiento, el Cabildo decida intervenir paralizando “obras que son legales”.

Una situación “sin sentido” para la Gerencia de Urbanismo

Desde la Gerencia de Urbanismo se confirmó ayer que la denuncia por la paralización de Puerta Canseco se interpuso en la tarde del martes. Según explican, quieren que un juzgado dictamine si la obra se puede o no se puede seguir ejecutando y, por supuesto, que aclare este asunto para el resto de inmuebles de la zona, para no generar mayor inseguridad jurídica. En el escrito se pide que se aclare si el Ayuntamiento puede seguir dando licencias conforme a planeamiento y si el Cabildo está o no haciendo un uso correcto de sus atribuciones en este asunto. Desde Urbanismo se insiste en que esta situación es un “sinsentido”.