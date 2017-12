CC de La Laguna denuncia una campaña contra Clavijo y Díaz, pero omite citar a Pérez Godiño

La dimensión política del llamado caso Grúas sigue creciendo de forma paralela a las diligencias que se tramitan en dos juzgados laguneros, a la espera de que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias reciba toda la documentación recabada para decidir si, como entiende la Audiencia provincial tinerfeña, debe citar como imputado al hoy presidente regional, Fernando Clavijo. Fiel reflejo de la relevancia constante que adquiere el escándalo fue el cruce de ataques públicos entre Coalición Canaria, por un lado, y Unid@s se puede y Por Tenerife- Nueva Canarias, del otro.

La batería de acusaciones arrancó con una rueda de prensa en la que el portavoz de la Ejecutiva lagunera de los coalicioneros, Juan Manuel Castañeda, salió en defensa del propio Clavijo y del hoy alcalde, José Alberto Díaz, si bien omitió añadir al también concejal de CC en la Ciudad de Los Adelantados Antonio Pérez Godiño, justo el único de los tres que ya ha tenido que declarar como investigado por el caso Grúas. La clamorosa omisión de Castañeda, que leyó buena parte de su alocución de ayer, se produce después de que Pérez Godiño manifestase en sede judicial que la responsabilidad de los hechos por los que se le implica corresponde a José Alberto Díaz, por entonces concejal de Seguridad y al que sustituyó durante sus vacaciones a la hora de firmar uno de los tres decretos donde la Audiencia advierte indicios delictivos suficientes para seguir con la investigación judicial. Los otros dos decretos llevan la rúbrica de Clavijo, alcalde de La Laguna en aquellas fechas (2014).

Para Castañeda, el caso Grúas no es más que el principal exponente de lo que considera una “campaña de acoso y derribo para aniquilar políticamente al presidente canario, Fernando Clavijo, y al alcalde de La Laguna, José Alberto Díaz”. Dicha campaña, según este portavoz de CC, empezó hace dos años y medio, siendo los promotores de la misma sus adversarios municipales de Unid@s se puede y XTF-NC.

Desde dichas formaciones no tardaron en llegar las respectivas réplicas. Mientras Rubens Ascanio (Unid@s se puede) considera que los ataques de Castañeda son “una reacción que responde al miedo que les genera que las malas prácticas desarrolladas en torno a las grúas municipales sigan ampliando su efecto y se confirme la imputación de José Alberto y Clavijo”, Juan Luis Herrera (XTF-NC) lo resume al decir que CC “ha optado por la fantasía como estrategia para su defensa en el caso Grúas, pero la verdad está escrita en los papeles que están en los Juzgados”.

A la hora de argumentar su denuncia. el portavoz de CC en La Laguna manifestó que “la campaña excede con mucho de los cauces legítimos de la crítica, pues pretende aniquilar políticamente al adversario con insinuaciones, insultos e infundios prácticamente a diario”. En consecuencia, Castañeda, mostró la repulsa de su partido en La Laguna “por esta forma de entender la política a base de calumnias y mentiras”.

Respecto al propio caso Grúas, Juan Manuel Castañeda calificó como mentiras, por citar algunos ejemplos, que los empresarios que entonces controlaban la concesionaria de grúas “fueran amigos de Clavijo”, que ningún responsable político municipal les presionase para firmar documentos “de ningún tenor” o que “ni un solo vecino se hubiera quejado” en relación al servicio. También sostuvo que el polémico crédito de 120.000 euros, una de las dos decisiones junto a la prórroga del servicio donde detecta la Audiencia provincial indicios sobre la presunta comisión de varios delitos, fuera “a manos de los gruístas [en referencia a esos siete empresarios]”, puesto que esta cantidad se depositó en una cuenta específica controlada por dos técnicos municipales designados para fiscalizar que ese dinero se utilizase para abonar las deudas de la empresa concesionaria del servicio de grúas y las nóminas que se debían a los trabajadores. Sin embargo, esos trabajadores a los que no se les pagaban sus nóminas sostienen que solo sirvió para abonar parte de lo adeudado con ellos, y que su situación personal empeoró al continuar los impagos.

Bárcenas o Gürtel

Al conocer las declaraciones de Castañeda, el portavoz de Unid@s se puede en La Laguna manifestó a DIARIO DE AVISOS que las palabras del portavoz local de CC “recuerdan mucho a las que en su momento hicieron en el PP en el caso Bárcenas o la trama Gürtel, porque es la respuesta rabiosa de un responsable político al que sólo le interesa salvar a sus compañeros de partido y no aclarar si la gestión de los recursos públicos fue correcta”. Para Ascanio, no cabe duda de que “la Audiencia provincial no se ha dejado llevar por ninguna presunta campaña política cuando decide pedir al Juzgado de Instrucción Número 2 que prosiga con la investigación del caso Grúas. Este caso -continuó- no existiría si los responsables municipales hubiesen atendido a las decenas de escritos de los trabajadores de este servicio público en que les explicaban las irregularidades que estaban pasando”.

A juicio del concejal de la formación morada, “Castañeda sigue el libro de estilo de la vieja política y usa un argumentario exculpatorio pensado para salvar a Clavijo y Díaz, aunque parece olvidar conscientemente que su portavoz municipal en el salón de plenos [Antonio Pérez Godiño] sigue imputado”.

Fantasía

Respecto al otro partido señalado desde Coalición Canaria, fue el portavoz adjunto municipal de XTF-NC, Juan Luis Herrera, quien manifestó que CC “ha optado por la fantasía como estrategia para su defensa en el caso Grúas. Comenzaron diciendo que no rescataban el servicio para evitar que el Ayuntamiento tuviera que subrogar a 22 trabajadores y asumir los más de 700.000 euros de deuda que tenia en ese momento Autogrúas Poli S.L.”, apuntó Herrera, al tiempo que matizó que “todos sabemos que la empresa tenía sólo nueve trabajadores y que nada obligaba a que el Consistorio cargase con las deudas”

Asimismo, este edil lagunero agregó que “se han sacado de la manga la versión de que presentamos la denuncia porque no ha prosperado la moción de censura, cuando es público y notorio que desde que se constituyó la Comisión de Investigación (2016), anunciamos que en el caso de que existieran responsabilidades jurídicas tendrían que ser depuradas”.

En la misma línea, Juan Luis Herrera indicó que CC “va soltando perlas como que la solicitud del préstamo de los 120.000 euros o la idea de que se abonara el sueldo a unos trabajadores sí y a otros no, fue fruto de una moción que presentaron los grupos municipales del PP y XTF, a petición de unos trabajadores que acudieron a ellos. No obstante, esta moción -asegura Herrera- no llegó a aprobarse, según los acuerdos presentados, con lo cual no tiene relevancia jurídica alguna”.