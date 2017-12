CC se adelanta a los jueces: “No hay caso Grúas ni hay nada”

La Comisión Permanente de CC-PNC se reunió ayer en la capital tinerfeña para analizar la situación y la agenda política tanto en Canarias como en el Estado. Cuestionada por el caso Grúas, la secretaria de Organización de CC, Guadalupe González Taño, aseguró, explícita, que “poco a poco se va aclarando algo que siempre tuvimos claro, que no hay ningún caso y no había nada más que un intento de determinadas fuerzas políticas por empañar la imagen del presidente del Gobierno”. Taño, pese a que el caso se encuentra en los tribunales, no dudó en adelantar el criterio de su partido al de las instancias judiciales, al subrayar que “no hay caso ni hay nada más que un intento de empañar la imagen del presidente”. “Al final, el tiempo -añadió- va colocando las cosas en su sitio [pausa], afortunadamente, y poco a poco, ese tema se va colocando donde debe”, manifestó.

Sobre la posible presentación de una moción de censura en el Ayuntamiento de La Laguna, González Taño señaló que “a pesar de ser un asunto que está constantemente en los medios, nunca ha impedido que el Gobierno municipal siga trabajando, con un alcalde y un equipo que van cumpliendo los objetivos previstos”, para ratificar que “están realizando un magnífico trabajo”.

La Comisión Permanente de CC también trató sobre la consolidación del REF en el sistema jurídico español y mostró su preocupación por los posibles retrasos en su aprobación. “Estamos intensificando las negociaciones, ya que estamos preocupados por que se agilice este tema y no haya demora en los acuerdos que hemos alcanzado, para que, de una vez por todas, se cierre este asunto, que es vital para que no corra peligro el sistema de financiación, sobre todo en aquellas cosas que permiten que los canarios podamos competir en igualdad”. Seguiremos luchando para que el REF esté recogido en la Constitución española, que es el futuro absoluto, pero, mientras tanto, debemos llegar a acuerdos para cerrarlo de forma favorable y que nadie considere que el REF de Canarias es un privilegio, sino un derecho de los canarios”.

También está pendiente la aprobación del sistema de financiación. En ese asunto, la secretaria de Organización de CC reiteró la postura de su partido y afirmó que “debe recoger la singularidad de Canarias, para que no haya ningún peligro futuro ni se pongan en riesgo los derechos de los canarios debido a un cambio de signo en el Gobierno, o en el que los votos nacionalistas no sean imprescindibles”.

En relación al calendario de aprobación del Estatuto de Autonomía de Canarias en el Congreso de los Diputados, desde la formación nacionalista se espera que, “tras pasar las fiestas navideñas, se reactive y se pueda cerrar lo antes posible. En enero comenzarán las reuniones y esperamos cerrar un acuerdo favorable para que en esta legislatura podamos aprobar el nuevo Estatuto”.