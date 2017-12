El fútbol español se alarma con el falso penalti señalado al CD Tenerife

El gol fantasma de Messi en el Valencia-Barca o el penalti inexistente de Jorge en el Espanyol-Tenerife de Copa del Rey son dos ejemplos claros de que el fútbol español pide a gritos la introducción de la tecnología. El sistema de videoarbitraje VAR (video assistant referee, árbitro asistente de vídeo) y el ojo de halcón hubiesen evitado estos fallos garrafales de Iglesias Villanueva, autor de estas dos imperdonables acciones.

Parece claro que con estos sistemas, u otros, el trabajo de los árbitros podría ser algo más fácil, pero también habría que elevar el nivel del arbitraje español de alguna manera. Porque estos dos fallos tan groseros quedan en nada cuando el jefe de los árbitros, Victoriano Sánchez Arminio, defiende lo indefendible asegurando que se deben a fallos humanos.

Para el presidente del Comité Técnico de Árbitros de la RFEF, el colegiado gallego que no concedió el gol de Leo Messi en Mestalla, pese a que el balón traspasó de forma clarísima la línea de portería, no merecía ser sancionado. “El árbitro cometió un fallo, como los tienen los entrenadores, los jugadores… ¿Los jugadores no fallan goles, no fallan penaltis? No creo que por un fallo haya que meterle en la nevera. ¿No acertó? Pues mala suerte ¿Y los demás partidos? ¿Esos no los habéis visto? Siempre nos fijamos en el fallo”, dijo a Deportes Cuatro.

Pocos días después de la jugada de Mestalla, Ignacio Iglesias Villanueva volvió a liarla. ¿Debió descansar el trencilla en esta jornada copera? DIARIO DE AVISOS consultó la experta opinión de Manuel Ángel Pérez Lima, excolegiado tinerfeño de Primera División: “Es una acción rápida deja en mal lugar al árbitro y al fútbol. Todos hemos visto en la televisión que la jugada se produce fuera del área. Creo que el arbitraje necesita trabajar de una manera más profesional. Iglesias Villanueva tuvo un trabajo muy intenso el fin de semana con el partido del Valencia-Barcelona. El colegiado ha estado en el ojo del huracán toda la semana. El Comité Técnico de Árbitros debe tener un poquito más de profesionalidad y darse cuenta de que cuando un árbitro tiene una actuación en la que acaba señalado, necesita relajarse y tener tranquilidad. Creo que dirigió el Espanyol-Tenerife con una presión añadida que le hizo mal”, opina el orotavense.

Pérez Lima no considera que Iglesias Villanueva sean un mal árbitro. Todo lo contrario. “Ha demostrado que suele sacar sus partidos con un alto nivel de acierto en sus decisiones. Ha tenido algún problema en su carrera, pero el fallo viene dado por la presión que tiene. la cabeza no está tranquila y la obsesión por no equivocarse hizo que tomara la peor decisión”, insiste el exárbitro, quien se muestra también como un firme defensor de la introducción de la tecnología en el fútbol. “No podemos presumir de tener la mejor liga del mundo sin adaptarnos a los cambios que se están produciendo en el fútbol internacional. El VAR se ha demostrado que es una herramienta que puede ayudar al mejor desarrollo de un partido. Es una herramienta que va a ayudar al árbitro a equivocarse menos. El problema es que siguen gorbernando las personas de toda la vida, que son las mismas que no se adaptan a los nuevos tiempos”, concluye el también autor de varios libros dedicados al arbitraje y al juego limpio.