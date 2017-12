Clavijo entiende que la Fiscalía del TSJC “no aprecia absolutamente nada”

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, opinó ayer que el hecho de que la Fiscalía haya pedido que la jueza de La Laguna encargada del caso Grúas concrete los indicios de posibles delitos por los que podría ser investigado apunta a que “no aprecia absolutamente nada”. En esa petición, la Fiscalía recomienda que se pida al juzgado “que simple y llanamente lo concreten, porque no ven nada”, aseguró Clavijo a preguntas de los periodistas.

El que fuera alcalde de La Laguna precisó que, en cualquier caso, no entra a valorar el pronunciamiento del fiscal, como no entra a valorar ninguna decisión judicial, porque es “muy respetuoso con la Justicia”, y se mostró convencido de que “el tiempo pondrá a cada uno en su sitio”.

El presidente reiteró que el caso Grúas, sobre presuntas irregularidades en la concesión de este servicio de La Laguna mientras él era concejal y alcalde del municipio, responde a “una denuncia política” por parte de “Podemos y Santiago Pérez”, quienes “con sus relatos lo que hacen es generar ruido mediático, pero que no obedecen a nada”. Clavijo defendió que la actuación que tuvo el Ayuntamiento no solo no ocasionó ningún perjuicio económico, sino todo lo contrario, “se generó beneficio y se consiguió que el servicio de grúas se siguiese prestando y se conservasen los puestos de trabajo”.

Como ejemplo de cómo no se deben hacer las cosas, Clavijo citó el caso de la concesión del servicio de bicicletas en Madrid, que costó al Ayuntamiento 10 millones de euros, se tuvo que subrogar al personal y la empresa concesionaria se quedó de proveedora. El caso Grúas versa sobre los indicios delictivos que aprecia la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, suficientes para continuar la investigación judicial abierta por el Juzgado de Instrucción Número 2 de La Laguna. Dicho juzgado, que tuvo que reabrir el caso tras archivarlo, lo ha remitido al Tribunal Superior de Justicia de Canarias, dada la condición de aforado de Fernando Clavijo. Pero lo que la Fiscalía entiende en realidad es que la jueza debe realizar una nueva exposición razonada, y no limitarse a copiar y pegar el fundamento jurídico cuarto del auto de la Audiencia Provincial que le ordenó seguir con las diligencias. El juzgado ha citado como investigado al concejal y portavoz de Coalición Canaria en La Laguna, Antonio Pérez Godiño. En calidad de testigos han comparecido dos técnicos municipales, Alejandro Cordero y Antonio Vera, además de siete empresarios que detentaron en su día la concesionaria de las grúas de La Laguna, cinco de los cuales reconocieron tener vínculos personales con Fernando Clavijo, alguno amigo suyo desde los 12 años de edad.