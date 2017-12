El Congreso del PSOE tinerfeño aprueba por goleada presentar una moción de censura en La Laguna

El Congreso insular del PSOE de Tenerife ordenó ayer que las dos concejalas que aún conserva este partido en el Ayuntamiento de La Laguna presenten o, al menos, respalden una moción de censura contra el hoy alcalde, José Alberto Díaz (CC).

La propuesta, que obtuvo un respaldo abrumadoramente mayoritario por parte del máximo órgano de poder en la organización de los socialistas insulares, es de obligado cumplimiento para dichas ediles y supone un evidente rechazo del PSOE de Tenerife al secretario regional, el grancanario Ángel Víctor Torres, cuyo reciente acercamiento hacia Coalición Canaria ha generado notables tensiones entre buena parte de la militancia y no pocos dirigentes.

Como quiera que el apoyo de las dos concejalas del PSOE, Mónica Martín y María José Castañeda, son suficientes para que prospere una moción de censura en La Laguna, la decisión adoptada ayer en el congreso que se celebra este fin de semana en Adeje amenaza con dar un vuelco al escenario político de toda la Comunidad Autónoma.

SIGILO

No estaba en la agenda un posicionamiento de los socialistas tinerfeños como el que nos ocupa. Ello se debe al sigilo con que han actuado quienes han impulsado esta propuesta, gestada en reuniones de grupos de militantes a los que alarma el citado acercamiento de Torres hacia CC. La posibilidad de un pacto para repartirse el territorio entre ambos partidos, Tenerife para los coalicioneros y Gran Canaria para los socialistas, es vista por muchos como una traición de la Ejecutiva regional.

Con el concejal portuense Emilio Fariña a la cabeza, un total de 37 militantes (entre ellos, conocidos socialistas como Pedro Anatael Meneses o Nicolás Jorge) propusieron ayer al plenario del congreso insular la ruptura del PSOE con CC en La Laguna. El resultado es inequívoco: 59 votos a favor, 26 abstenciones y solo uno en contra.

Sin capacidad de reacción ante la propuesta presentada, Mónica Martín (férrea partidaria de mantener su pacto con CC) intervino con escaso éxito antes de que se votara, pero sus palabras fueron recibidas con frialdad e, incluso, con cierta incomodidad por parte de los miembros del plenario.

Al final, Martín acabó sumándose a las filas de los abstencionistas, que se nutrieron entre los apoyos de Ángel Víctor Torres en esta isla y que proceden, en su mayoría, de agrupaciones locales como la del Puerto de la Cruz, Santa Cruz de Tenerife y El Rosario.

Dos detalles de interés. Por una parte, hay que tener en cuenta que Mónica Martín ni siquiera representa a todo el PSOE lagunero, dividido en dos delegaciones en este congreso: la que encabeza la propia Martín y la comandada por Silvia Maestre, que sí es partidaria de la moción de censura. Por otra, llamó la atención que Gustavo Matos, antaño defensor de romper amarras con CC en La Laguna, se abstuviera ayer.

LA EJECUCIÓN

Al tratarse de una propuesta aprobada por el congreso insular, no hay dudas de que se trata de una decisión política vinculante para la Ejecutiva insular del PSOE (cuyos componentes serán hoy elegidos en Adeje) y, desde luego, para la propia agrupación local del PSOE de La Laguna. Otra cosa bien distinta es cómo se plasmará. Al no tener precedente en la organización tinerfeña del partido, no hay plazos predeterminados para la ejecución de lo decidido y, en consecuencia, propiciar la moción de censura en el Ayuntamiento de la Ciudad de Los Adelantados. Fuentes consultadas por DIARIO DE AVISOS explicaron anoche que será la nueva Ejecutiva, y concretamente la Secretaría de Organización, quien se ocupe de cumplir con esta directriz política. Lo normal es que, para ello, sea el secretario de Organización quien se reúna con las dos ediles laguneras, Martín y Castañeda, para concretar el modo de materializar la orden emanada del congreso.

A este respecto hay que tener en cuenta que el plazo legal para presentar la moción de censura finaliza el próximo mes de mayo, por lo que es lógico aventurar que pronto habrá novedades.

EL REVÉS DE TORRES

Más allá de estas consecuencias directas en La Laguna, está claro que el PSOE de Tenerife plantó cara ayer a Ángel Víctor Torres. El texto aprobado (reproducido íntegramente en estas páginas) es rotundo a la hora de marcar el rechazo de los socialistas tinerfeños a pactar con Coalición Canaria, al fin y al cabo el histórico adversario político del PSOE insular.

Así lo explicaba anoche a este periódico el impulsor de la propuesta, Emilio Fariña: “En el partido hay una inquietud colectiva general ante el serio problema que tenemos en La Laguna, y por eso hemos decidido acudir a este congreso y así darle una respuesta adecuada. Tenemos claro que los pactos en cascada no fueron respetados por CC, que los incumplió reiteradamente en Granadilla, el Puerto de la Cruz y hasta el Gobierno regional. Por eso es normal que la militancia abogue por actuar en consecuencia en el Ayuntamiento de La Laguna, donde además es posible conformar un gobierno entre distintas fuerzas progresistas. Nuestra actuación ha sido coherente, tanto por lo que ha pasado como con la ideología de nuestro partido”.

LA CORRUPCIÓN

Pero hay más. Para muchos militantes del PSOE de Tenerife, seguir apuntalando a CC en La Laguna resulta inadmisible. Ello se debe a la sucesión de sospechas sobre prácticas de corrupción por parte de los coalicioneros en este municipio. Además del caso Grúas, que tiene al hoy presidente regional, Fernando Clavijo, en puertas de una posible imputación, asuntos como el continuo levantamiento de reparos de la Intervención, el pitufeo de contratos para adjudicar servicios a dedo o las posibles redes de clientelismo alrededor de algunas empresas cercanas conforman un notable rechazo en las bases socialistas.

EN CONSONANCIA CON LA VICTORIA DE PEDRO MARTÍN EN LAS PRIMARIAS

Que el Congreso Insular del PSOE de Tenerife ordene a sus concejalas que apoyen una moción de censura en La Laguna es coherente con la reciente victoria de Pedro Martín en las primarias para elegir al secretario insular de los socialistas. Durante la campaña, Martín no dudó en posicionarse a favor de acabar con este pacto, para así facilitar un gobierno entre las fuerzas progresistas que están de acuerdo en poner fin a tantos lustros de poder coalicionero en La Laguna.

“LA DERIVA DEL PSOE EN LA LAGUNA LO SITÚA EN UNA PÉRDIDA DE CREDIBILIDAD PROGRESIVA”

Texto íntegro de la propuesta aprobada ayer en el congreso del PSOE tinerfeño:

“El apoyo social al socialismo lagunero siempre fue importante a lo largo de la historia. Lo fue en la Segunda República y lo fue durante la represión franquista. También lo fue durante las primeras décadas de la Constitución del 78, convirtiéndose en una fuerza de gobierno con alcaldes tan significativos del socialismo canario como Pedro González o José Segura. En esos años la ciudadanía lagunera entendía que cuando no se era gobierno se era alternativa de gobierno. Hubieron legislaturas muy duras que se ejerció una oposición muy fuerte a los alcaldes de ATI.

En los últimos 20 años, las necesidades estratégicas de la política regional, obligaron a conformar gobiernos de pacto con CC. En La Laguna esto supuso jugar un papel secundario en áreas de poder estanco que raramente irradiaron como logros particulares del socialismo lagunero. La mayor parte de la sociedad progresista, sobre todo la más joven, dejó de ver al PSOE como una alternativa a los gobiernos de CC y apostó por nuevas formaciones políticas más visiblemente implicadas en un cambio por la izquierda.

La actual deriva del pacto de gobierno en La Laguna sitúa al PSOE en una pérdida de credibilidad progresiva. En esta última legislatura se empezó con concejales concejales compartiendo áreas de gobierno y a día de hoy sólo hay dos. La Laguna no ha dejado de ser un foco de inestabilidad permanente, con sobradas sospechas de actuaciones clientelares por parte de los representantes de CC. Todo indica que el mantenimiento del pacto seguirá incrementando ésta inestabilidad, debilitando las opciones de gobierno del PSOE Lagunero y afianzando a otras formaciones de izquierda como alternativa de gobierno.

Vienticicuatro años de hegemonía política de CC en el Gobierno de Canarias, el Cabildo de Tenerife, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y el Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna, han ocasionado una paulatina desmotivación de la militancia socialista, una progresiva resignación del electorado progresista y grandes dosis de soberbia en las formas de hacer y gobernar de la dirigencia nacionalista.

No resulta difícil de entender, que durante estos últimos 24 años, CC haya entretejido una red clientelar de empresas satélites a las Administraciones Públicas que funcionan como agencias de colocación de militantes y simpatizantes de su Partido. Tampoco resulta incomprensible el grado de supuesta impunidad con la que actúan en su gestión de gobierno, saltándose frecuentemente las advertencias legales de los servicios jurídicos. El PSOE no puede ser cómplice de esta situación y debe trazar una estrategia clara para dar respuesta a la sociedad canaria que anhela gobiernos progresistas en las principales instituciones de Tenerife.

Construir un gobierno progresista en La Laguna está al alcance de los representantes políticos de ese ayuntamiento. Hacerlo implicaría devolver la ilusión al electorado socialista de ese municipio, favoreciendo la aplicación de políticas de izquierda y devolviendo la credibilidad que tanto necesita al PSOE Lagunero. La ciudadanía canaria necesita un cambio político urgente, que renueve las políticas de postureo y derroche de CC.

Por todas estas razones, el decimosexto congreso de los socialistas tinerfeños, insta a las concejalas socialistas y aconseja al resto de representantes progresistas del Ayuntamiento de La Laguna, a propiciar una moción de censura al actual alcalde del municipio, negociando un acuerdo de gobierno que impulse la aplicación de políticas de izquierda y el saneamiento de la gestión municipal de La Laguna”.