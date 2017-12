El Consistorio estima que no hay razones que justifiquen las movilizaciones del taxi

El concejal de Servicios Públicos, Dámaso Arteaga, considera que no hay razones de peso que justifiquen las movilizaciones anunciadas por un sector de los profesionales del taxi en la ciudad, con la convocatoria de nueve jornadas de protesta dentro de la campaña navideña. Arteaga respondía así al anuncio hecho por Élite Taxi, que ayer, avanzaba que llevaría a cabo esas nueve manifestaciones, “comprometidas desde hace más de seis meses si el Ayuntamiento no cumplía”, en referencia a que no se rescatarán las 71 licencias anunciadas sino menos. Los días propuestos por Élite, según detalló en declaraciones a la cadena Cope, son el 21, 22, 23, 28, 29 y 30 de diciembre y el 2, 3 y 4 de enero, días todos coincidentes con los fines de semana de máxima afluencia comercial.

Arteaga recordó ayer que “este mismo año, el Ayuntamiento ya ha rescatado 51 licencias, además de tramitar otros dos expedientes más, con 15 licencias adicionales, por lo que prácticamente alcanzaremos la cifra de 70 licencias”. De ahí que el edil afirme que “vamos a cumplir con lo pactado y no entendemos las verdaderas razones por las que Élite Taxi convoca estas movilizaciones, sobre todo por el daño considerable que puede causar al comercio de Santa Cruz y las molestias que generaría a los ciudadanos”. “Mientras a nivel nacional -prosiguió- se convocan movilizaciones por la existencia de otros servicios de conductores que compiten directamente con el taxi, en Santa Cruz se les apoya y se les rescata. Si, a pesar de esto, una asociación va a salir a manifestarse, la ciudadanía debe ser consciente de que muy pocos ayuntamientos hacen por este sector todo lo que hace el de nuestra ciudad”.

Arteaga afirmó que, “una vez más, el Ayuntamiento considera que no hay razones de peso para realizar este tipo de movilizaciones. Los ciudadanos pueden estar tranquilos porque este Consistorio es ejemplar a la hora de reforzar su apoyo incondicional al taxi y apoya a sus profesionales como no hace ningún otro en España”.