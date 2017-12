Control de drogas con giro final inesperado

Pongámonos en situación: campaña contra el consumo de drogas en carretera de la Dirección General de Tráfico. Cámaras de televisión siguiendo la jornada matutina. La Guardia Civil para a un chico y le hace el test, y mientras el protagonista de esta historia se presta a dar declaraciones a los medios de comunicación. Su discursos es coherente, racional y con un mensaje ejemplar. Hasta ese giró final de acontecimientos que es, sencillamente épico.

Tras asegurar que está a favor de estos controles, que las drogas tienen más efectos que el alcohol y la gente “fuma marihuana todos los días y sigue haciendo sus cosas…y ya con las drogas más ‘altas’ peor”, el agente notifica con toda la naturalidad del mundo que ha dado positivo en cocaína. Ya tan solo ver cómo le cambia el rostro es glorioso.

“Joder, pero hace un montón que no tomo. Joder, ahora de verdad, le puedes preguntar… Hace un montón”. “Vale, pues venga, ya tenemos reportaje“, dice entre risas.

El vídeo se está viralizando en redes sociales y las contestaciones al tuit original son hilarantes, la mayoría relacionándolo con el famoso vídeo de las hipotecas fijas protagonizado por Silvia Charro y Simón Pérez.

No se de donde sacas la informacion pero la cocaina se detecta hast 7 dias despues. No inventemos cosas. Ese tio no va puesto de cocaina, ni de coña, si quereis saber como es ir puesto de coca mirad las hipotecas fijas.

— wijixx (@wijiSC2) 19 de diciembre de 2017