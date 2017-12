Calendario Curvy Fashion Canarias 2018: Curvas, sensualidad y concienciación

La enorme repercusión mediática de la iniciativa llevada a cabo por las 12 mujeres que protagonizan el Calendario Curvy Fashion Canarias 2018, no solo ha puesto a estas bellas féminas palmeras, orgullosas de sus curvas, de sus tallas y de sus estilos saludables de vida, en un lugar de privilegio informativo, sino que se han convertido en referente para cientos de mujeres. a través de las redes sociales y hasta por teléfono, muchas han agradecido y aplaudido el ejercicio de autoestima de los cánones de belleza reales, cercanos a la mujer del siglo XXI con formación, con seguridad en sí mismas, y sin el sometimiento a tallajes por debajo de la mitificada talla 38.

La belleza tiene curvas y los rostros que han puesto en el consciente colectivo de muchas mujeres este concepto, han logrado asumirlo con una concepción saludable de la vida, de la aceptación personal, de la dieta sana y de hábitos que forman parte de lo cotidiano, como ir al gimnasio, practicar distintos deportes, sentirse guapas, sexys y atractivas, sin el sometimiento a los estereotipos de delgadez que imperan a nivel mundial y contra los que, desde el ámbito sanitario y desde plataformas sociales, se sigue luchando.

Las curvys palmeras Eva, Basly, Jessica, Sandra, Támara, Nieves, Tatiana, Cintia, Eve, Inés, Maite y Cristina, encarnando los meses del año y posando en ropa de lencería, tienen muchos motivos para estar satisfechas. Además de conseguir romper los miedos sociales en un territorio insular y exponerse públicamente a la libre opinión de todos los que conocido la iniciativa, también apoyan con este calendario a la Asociación Duchenne Parent Project, creada por padres de niños con Distrofia Muscular de Duchenne (DMD) y Becker (DMB).

Su puesta de largo para la presentación del Calendario Curvy Fashion Canarias 2018, en un acto divertido y dinámico, lleno de luz y color y arropadas por vecinos, amigos, y medios de comunicación, resultó todo un éxito. Sorprendidas aún por la repercusión mediática, saben que es lo más importante de este paso: “Hemos sentido que estamos ayudando a las mujeres, nos llaman, nos escriben, nos mandan mensajes para decirnos gracias, para expresar, en muchos casos emocionadas, que somos valientes… Eso para todas nosotras ha sido lo más importante, lo más increíble. No se puede medir la gratitud que sentimos con todas aquellas mujeres que nos trasladan lo importante de nuestro gesto”.

Entre los agradecimientos silenciosos se encuentra el de una madre. Desde el anonimato y en defensa de la intimidad de su hija, trasmite a este periódico la gratitud que siente “por el bien que pueden estar haciendo a otras familias, a otras jóvenes, a mujeres que en edad adulta entran en esta enfermedad de la que ya no te desvinculas nunca, porque siempre debes vigilarte, vigilar a tu familiar. Es una lucha constante”. Relata que “al ver la noticia, al verlas a ellas en un informativo sentada en el sofá con mi hija, nos hemos mirado sin decirnos nada. Es un buen mensaje, una forma de decir cada uno es como es y no tenemos que porque estar delgadas, no tenemos porque luchar con dietas, no tenemos porque no ser saludables. Mi hija y yo, mi familia, debemos seguir luchando cada día, especialmente ella que es quien sufre por esta enfermedad que es terrible. Muchas otras chicas lo verán y podrán, aunque solo sea una, replantearse por qué no me quiero, no me acepto como soy, por qué tengo que perder peso, por qué no me veo como me ven los demás”.

Desde hace 20 años su hija lucha contra la anorexia, una lucha con cuatro ingresos, con constantes vigilancias, con preocupación y con retos diarios que incluso han llevado a esta madre a dejar de forma temporal su trabajo para apoyar su recuperación en momentos que han sido críticos.

Por eso el mensaje de Cristina, el mes de Diciembre en el Calendario Curvy Fashion Canarias 2018 es tan importante. Su reflexión es clara y coherente: “Por tus medidas, por la talla o por el peso, no dejas de ser guapa ni atractiva. Defendemos la vida sana, vamos al gimnasio, no estamos defendiendo la obesidad ni modelos de vida que no sean sanos, solo estamos reivindicando la aceptación de nuestro cuerpo y el de muchas mujeres que se sienten identificadas con nosotros y que no están por debajo de la talla 40 o la 38.

“Las personas deben aceptarse tal y como son, sin entrar en clichés peligrosísimos que pueden llegar a estar ligados a casos que forman parte de los problemas de salud, a la anorexia o la bulimia”. Además de eso, “nos reconocemos y reconocemos a las mujeres que se identifican con nosotros, como seres humanos, mujeres, bellas y saludables”.

Cristina Navarro, que ha posado en el calendario para el mes de Diciembre 2018, reconoce que este proyecto tiene como origen la casualidad y la química entre un grupo de mujeres que participaron en un casting. Ya entonces participaron en dos de los pases de la última edición del Love Festival, en el verano de este mismo año. “Éramos muchas más, pero no todas han participado por distintos motivos profesionales y personales. Pero ese fue el germen de este proyecto del que nos sentimos muy orgullosas, posando con lencería, con ropa interior con la que nos sentimos atractivas”.