Denuncian el “alarmante” aumento del turismo sexual en Canarias

“El turismo sexual aumenta de forma alarmante en Canarias; antes se utilizaban las Islas como una escala, estaban de paso, pero ahora sabemos que dejan a las mujeres aquí para que sean explotadas sexualmente”. La terrible denuncia fue realizada ayer por Tersi Castro, una trabajadora social del Programa de atención a la mujer de La Casita-Oblatas, una ONG especializada en este tipo de casos. Como recordó Castro, España es el tercer país en cuanto al volumen del turismo sexual, solo detrás de Tailandia y Puerto Rico, si bien hasta ahora no se había detectado que en las Islas tuviera especial incidencia. “Siempre se ha señalado a Baleares como la principal comunidad autónoma en turismo sexual, pero ya no tenemos dudas de que en Canarias es un problema considerable”, apuntó esta trabajadora, cuyo testimonio cuenta con el aval de quienes trabajan directamente con las víctimas de estas prácticas.

La denuncia de Castro se produjo en el marco de las I Jornadas sobre Extranjería, Asilo y Derechos Humanos, organizadas por el Colegio de Abogados tinerfeño y que hoy continúan en la Facultad de Derecho de la Universidad de La Laguna. El encuentro permitió conocer de primera mano el trabajo que realizan organizaciones que, como La Casita-Oblatas, saben bien cómo los inmigrantes irregulares acaban siendo víctimas de las mafias que trafican con seres humanos, pero también de la vulneración de sus derechos, generalmente desde la Administración.

Por citar algunos ejemplos, el técnico en intervención social de Médicos del Mundo Samuel García explicó que en nuestro país hay 55 inmigrantes con cáncer que no son atendidos por la sanidad pública, mientras que la intérprete Kadishat Guselkhanova o el mediador con menores extranjeros no acompañados Salem Hadj Kaci Akli explicaron a los presentes que, a pesar de los avances logrados durante los últimos años, no siempre se respetan las leyes a la hora de tratar a estas personas.

El decano de los abogados tinerfeños, José Manuel Niederleytner, apostó ayer por la continuidad de estas jornadas, que nacen con un ámbito regional refrendado por la presencia en las mismas de representantes de los colegios de abogados de Gran Canaria y Lanzarote.