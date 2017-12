Descontrol de la venta ambulante en los municipios del sur de Tenerife

Se acumulan las quejas y empeora la situación, pero las soluciones no llegan. Las Administraciones conocen la problemática, y comparten mayoritariamente los argumentos de los comerciantes, pero pocas o ninguna medida han adoptado para acabar con los inconvenientes que la venta ambulante está multiplicando en los municipios del Sur, con especial incidencia en los espacios donde se concentran los turistas.

A juicio de Prakash Udhwani, el comercio en dichas zonas se ve claramente perjudicado por vendedores ambulantes que suponen una competencia desleal para las empresas que sí cumplen con sus obligaciones tributarias. Udhwani, empresario y vicepresidente de la Asociación Hindú Tenerife Sur, denuncia que “los vendedores ambulantes no pagan Seguridad Social, agua, luz o cualquiera de las muchas obligaciones que sí atendemos los comerciantes legalmente establecidos”. “Especialmente en determinados espacios comerciales de Adeje y Arona, quienes desarrollan irregularmente dicha actividad generan un problema añadido, porque al molestar a los turistas la imagen del municipio se resiente y los comercios perdemos clientes que optan por evitar algunas calles para no ser acosados”. “Los vendedores ambulantes no esperan a que los peatones se interesen por lo que ofrecen, van a por ellos, y eso es un problema para los comerciantes y para el municipio en general”, añade.

Denuncian los comerciantes que los ambulantes obtienen ganancias importantes realizando su actividad con trabajadores sin contrato alguno. En este sentido, exigen que “se regularice su situación y paguen, que vendan en mercadillos o espacios preparados y aprobados para ejercer la venta ambulante”. Los comerciantes no están solos en sus demandas. Desde el Círculo de Empresarios del Sur de Tenerife (CEST) se ha venido reclamando a las administraciones públicas que den respuesta a los crecientes problemas que provoca la venta ilegal, por la competencia desleal que hacen a los comerciantes y porque, aseguran, no se acercan a los parámetros de calidad o a las garantías que ofrecen los comercios legales.

Muchos comerciantes vienen pidiendo a los distintos ayuntamientos que, siendo competencia municipal, coordinen de forma efectiva las labores de seguimiento, el control o, en su caso, la sanción sobre estas actividades.

Para Inés Ronald, destacada empresaria del Sur, “hay soluciones, pero no se toman”. Considera Ronald, pionera del comercio en la comarca, que los ambulantes debe atenerse a las normas y trabajar solo donde se les permita. “Se está dando una imagen deplorable a los turistas, de nada nos sirve tener hoteles de lujo mientras al pasear se encuentren con una realidad caótica”, afirma. A juicio de Ronald, “a los responsables públicos se les llena la boca en las ferias hablando de excelencia, pero cuando los turistas salen de los hoteles o apartamentos no encuentran la seguridad y el civismo que merecen”. “No se puede permitir que todo siga igual, hay que hacer valer las leyes y obligar a que se adapten a nuestras reglas”, recalca.

Otras voces del sector esperan que desde las corporaciones locales no se mire hacia otro lado ni se incurra en una cierta permisividad. Creen los empresarios que situaciones no deseadas, como las que se sufren en algunos espacios comerciales abiertos, amenazando la tranquilidad de quienes visitan o residen en los municipios y generando enormes problemas al comercio, obligan a una actitud decidida por parte de los ayuntamientos.