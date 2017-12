Echenique a independentistas y constitucionalistas: “No sois patriotas, sois un peligro”

El secretario de organización de Podemos, Pablo Echenique, ha advertido a los bloques que forman los partidos independentistas y los que defienden la aplicación del artículo 155 de la Constitución de que no usen la bandera para tapar que no tienen proyecto: “No sois patriotas, sois un peligro para vuestro país”.

Lo ha dicho en un mitin en el Teatre Municipal Àngel Guimerà de El Vendrell (Tarragona) en el que han participado el candidato de CatECP a las elecciones del 21 de diciembre, Xavier Domènech y la miembro de la lista de los ‘comuns’, la número uno por Tarragona, Yolanda López.

Ha asegurado que esos dos bloques “se envuelven en la bandera para ocultar que no tienen una solución para los problemas de la gente”.

Cree que tanto unos como otros agitan el eje nacional y “lo hacen para despistarnos, mientras humillan nuestra soberanía, roban nuestro dinero o destruyendo los derechos de la inmensa mayoría de la gente”.

“No sois unos patriotas. Sois un peligro para vuestro país. Soltad las banderas, son del pueblo y no os las merecéis. Soltadlas y no las volváis a coger nunca. No son vuestras”, ha reiterado.

Para Echenique la coalición entre Podemos y los ‘comuns’, “sin gritar ni agredir con las banderas” tiene la solución para el pueblo catalán, que consideran que es la que defiende la mayoría de los catalanes: el referéndum pactado.

Ha insistido en que más allá de la solución al problema nacional hay que aportar soluciones a los problemas sociales, al desempleo, a las privatizaciones y a los recortes, y esas soluciones tienen que estar en la delantera y no tapadas.

Por eso ha avisado: “Estamos hartos de cantamañanas que se envuelven en banderas para vender un unicornio, puede que se crean que por ser gente corriente, pero no somos idiotas”.