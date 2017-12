Entrevista imaginaria a Jordi Puyol: “Me ofrecieron el papel de enano en Twin Peaks, pero no me daban el 3%”

Lo saludan por la calle y otros, sin embargo, lo abuchean. Por eso apenas sale de su domicilio. Jordi Pujol es médico pediatra, pero de eso ya se ha olvidado. Suyo es el desastre de Cataluña. Suyo y de otros.

-¿Fue usted actor en el colegio?

“No, no, qué va, fui de la tuna. Eso sí, recientemente me ofrecieron el papel del enano de Twin Peaks, pedí el 3% de la recaudación de la serie y no me lo dieron. Lo hice por costumbre. Y no salió”.

-Usted y la Madre Superiora forman un buen equipo.

“Ella es más ávida que yo”.

-¿Ávida de qué?

“De transitar por la banca andorrana, en general”.

-¿Irán ustedes a la cárcel?

“¿Por qué? ¿Por haber heredado del abuelo Florenci? No veo la razón”.

-¿Puigdemont?

“Un ser insignificante”.

-¿Quién es su heredero?

“Cualquiera de mis hijos, más que ninguno el hereu”.

-No, me refiero a su heredero político.

“Cualquiera de mis hijos también”.

-¿Y Mas?

“Cuanto más, peor. Me ha defraudado”.

-¿Junqueras?

“Está mejor donde está”.

-Hace poco se reunieron Duran i Lleida y Felipe González en Roma.

“Peor para ellos”.

-¿A dónde va Cataluña?

“No sé. Demasiado alboroto, aunque si es para que yo no vaya a la cárcel, bueno sea”.

-¿Ha tenido mala suerte con las nueras?

“No se dan cuenta de que en Cataluña las mujeres tienen su papel”.

-¿Las bolsas de basura son sus maletas preferidas?

“Sí, por aquello de la austeridad”.

-En total, ¿cuánto ha mamado la familia?

“Lo normal, entre el 3 y el 5% de las contratas”.

-¿Se lo podrán demostrar?

“Bueno, algo han demostrado ya; pero lo demás, lo dudo”.

-¿Se sigue considerando usted honorable?

“Honorable, no, molt honorable”.

-¿Quién ganará las elecciones?

“Esta chiquita charnega, Arrimadas”.