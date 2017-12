Este es el reparto de temas para la Gala 9 de OT

< ► > Ana cruzando la pasarela como favorita. | OT

Después de la espectacular gala 8 de Operación Triunfo de anoche, donde Agoney fue salvado por los profesores de las nominaciones y Ana War se coronó como favorita del público, los chicos ya tienen en su poder los libretos de las nuevas canciones que tendrán que defender el próximo 2 de enero:

Canción grupal: Hoy puede ser un gran día, de Joan Manuel Serrat

Roi: When I was your man, de Bruno Mars con Manu Guix al piano

Cepeda: See you want lets go, de James Arthur con Manu Guix al piano

Alfred: Insurrection, de El último de la fila

Amaia: Shake it out, de Florence and the machine

Nerea: Out here on my one, de la película Fama

Miriam: Dramas y comedias, de Fangoria

Agoney: Without you, de David Guetta

Aitana: Chas y aparezco a tu lado, de Álex y Cristina, versión Supersubmarina

Ana Guerra: Cabaret

Pero antes podremos disfrutar de la gala especial de Navidad, donde los concursantes de esta edición cantarán con los triunfitos de OT 1 en próximo 25 de diciembre.