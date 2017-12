Espectaculares imágenes de las nubes sobre Santa Cruz

Ya anunciaba ayer la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) que hoy predominaría la nubosidad y que llovería, además de que las temperaturas bajarían un poco. Y así ha sido. A las 12 del mediodía el mercurio marcaba 20 grados en Santa Cruz de Tenerife o, por ejemplo, 15 grados en el Malpaís de Candelaria, y en las redes sociales las imágenes de lluvia, suelos mojados comenzaban a inundar los muros de todo el mundo. Pero si una imagen está ganando a todas es la de la bruma bajando desde La Laguna hasta la capital. Todo un espectáculo que hacía tiempo que no disfrutábamos.

Pero con la lluvia siempre viene un poquito de caos a la ciudad. La Policía Local pedía precaución ante la avería de varios semáforos en el centro de la ciudad. Afortunadamente, los técnicos se desplazaron de inmediato pasa solventar el problema.

PRECAUCIÓN: Detectada avería en semáforos de c/ Áurea Díaz Flores con Álvaro Rodríguez López; C/ San Sebastián con c/ Bravo Murillo; y c/ José Hernández Alfonso con Avda Buenos Aires. Técnicos desplazados al lugar.

