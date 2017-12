Francis González: “Me consta que se ofrece Riquel como ámbito extractivo”

El exalcalde de Icod de los Vinos Francis González (CC) acusa al consejero insular de Planificación, Miguel Ángel Pérez, de ofrecer la zona de Riquel, en Icod de los Vinos, para que vuelva a ser un ámbito extractivo “por los problemas de áridos que hay en Tenerife” y no para desarrollar allí la propuesta elegida por los vecinos, que combina la actividad urbanística, residencial y turística con espacios libres y zonas de equipamiento.

El dirigente nacionalista desmiente así las declaraciones de Pérez, publicadas el jueves en este periódico, en las que asegura que un plan de restauración permitirá cambiar el uso del suelo, de titularidad privada. Una modificación que a juicio de González “es imposible” sin la revisión del Plan Insular de Ordenación de Tenerife (PIOT), un compromiso adquirido en el mandato de Ricardo Melchior y que no se ha cumplido pese a que hubo tiempo de hacerlo.

Esta revisión es importante porque según González también condiciona la firma del convenio urbanístico con los propietarios, un instrumento político dirigido a terminar con Riquel como ámbito extractivo, aunque reconoce que no estaba firmado. Al respecto, recuerda que este documento preparatorio está aprobado por el Pleno municipal, que ha pasado por el cauce del Consejo Rector, pero “choca con el PIOT, por eso es tan importante conseguir que éste se revise”, insiste.

“Si se pretende justificar y actualizar Riquel como ámbito extractivo, que no se me utilice por parte del consejero insular”, añade el dirigente nacionalista, a quien Pérez le reprocha paralizar las gestiones con Riquel.

“Me consta que el consejero está ofreciendo que se vuelvan a extraer áridos de Riquel pese a que yo trabajé siendo alcalde para evitarlo y por eso fui un obstáculo”, manifiesta.

Sin embargo, Miguel Ángel Pérez niega estas acusaciones y asegura que no es necesario modificar el PIOT porque “lo que se va a hacer en Riquel es restaurarlo y cerrarlo, y por lo tanto, dejará de ser un ámbito extractivo desde el momento que empiece la restauración”, indica.

No obstante, el consejero explica que será el plan que presenten los dueños de los solares el “que determinará si para restaurar habrá que extraer áridos”. También confirma que se eliminará la obligación para los propietarios de presentar un plan especial para que ellos puedan desarrollarlo. Por eso, “no es una condición sine qua non modificar el PIOT”, cuando además, está establecido desde 2011 que es el Ayuntamiento el que debe desarrollar el plan especial “y así se lo he comunicado a González en muchas ocasiones”, afirma.

“Estoy ofreciendo Riquel como ámbito de restauración para matar dos pájaros de un tiro: conseguir árido