“El fundamentalismo del Cabildo paralizará la inversión privada en Santa Cruz”

Acaba de ser nombrado candidato a la Alcaldía del Ayuntamiento de Santa Cruz para 2019. De ganar, sería su tercer mandato al frente de la Casa de los Dragos. José Manuel Bermúdez (CC) asegura que fue una sorpresa que lo designaran tan pronto e, incluso, bromea con que, a lo mejor, es porque el partido “no tiene a otro”. Lo cierto es que en este final de año, ya como candidato, mira más hacia el futuro, el 2018, que al presente, y augura que el próximo será “el año de la ilusión”, con proyectos, que no desvela, pero que, asegura, “no se han visto en Santa Cruz en los últimos 40 años”. Esta ilusión que intenta transmitir se enfrenta a complicaciones, como ha sido la protesta de la Policía Local o el enfrentamiento que el Consistorio está teniendo con el área insular de Patrimonio Histórico, a “algunos” de cuyos técnicos acusa de “fundamentalismo”. Y advierte: “Los técnicos de Patrimonio Histórico del Cabildo lo que van a conseguir con esos informes tan fundamentalistas es paralizar la inversión privada en la ciudad”.

-Se presentó a su segundo mandato pidiendo tiempo para culminar los proyectos que había apuntado en el primero. ¿Lo está consiguiendo?

“El año más importante del mandato va a ser el 2018 sin lugar a dudas. Cuando uno planifica cosas tiende a ser optimista pero hay cuestiones que, por procedimientos administrativos, no han podido salir este año, pero no las hemos abandonado, sino que saldrán en 2018”.

-Y en cuanto a este 2017…

“En términos generales estoy contento de la situación económica en 2017 porque es mejor que la de 2016. El paro, con los datos de noviembre, se reduce el 4,5% y el número de contrataciones en ese mes nos ofrece datos similares a los que había antes de 2009. Confío en que en 2018 bajemos de la barrera de los 23.000 desempleados. Espero también que la situación económica permita que se aumenten los salarios, porque en el ámbito de las empresas, hay mucha gente que trabaja pero no llega a fin de mes y continúa necesitando de las ayudas del Ayuntamiento”.

-Los servicios sociales siguen sin dar abasto…

“En los servicios sociales seguimos trabajando en la misma línea. Este año ha sido récord con un aumento del presupuesto del 30%, para atender a las 17.000 familias que reciben ayuda del Ayuntamiento para poder terminar el mes, ayudas que vamos a mantener. También somos más eficaces porque hemos incrementado los servicios de las Unidades de Trabajo Social (UTS) en casi el 35% con respecto a 2016. Este esfuerzo es lo que ha hecho que el Ministerio de Hacienda nos situé entre los 10 ayuntamientos de España que más invierte en la lucha contra la pobreza por habitante y es un honor ser el único de Canarias que forma parte de esos diez ayuntamientos”.

-¿Es posible que se note más ese esfuerzo porque la situación de donde partía Santa Cruz era peor que la de muchos otros?

“Sin duda, es una situación que se puede extender a cualquier ciudad española por la crisis. Pero lo cierto es que no todas las ciudades han sabido salir de la misma forma, con una reducción de la deuda, saneando las cuentas, pagando más puntualmente, con bajada de impuestos a empresas y familias, con más recursos sociales. No todos los municipios han afrontado de la misma manera esta situación así que creo que se ha hecho un buen trabajo de puertas para adentro”.

-Ante lo que detalla, ¿qué le queda por afrontar?

“La administración electrónica. Si queremos mayor nivel de ejecución del presupuesto, si queremos mayor nivel de transparencia en la gestión, tenemos que poner en marcha el expediente electrónico que debe estar listo a finales del 2018”.

-Defiende usted el buen momento económico de la capital pero organizaciones como Fepeco o la CEOE apuntan que el centro económico se desplaza hacia el sur de la Isla…

“El área metropolitana, y especialmente Santa Cruz, sigue siendo el motor económico de la Isla. Una de cada cuatro empresas que se crean en la provincia nace en Santa Cruz. Somos un motor económico indiscutible. Además, el puerto está generando una actividad tremenda captando tráfico de trasbordo y cruceros. Todo eso ocurre en Santa Cruz y va a seguir ocurriendo”.

-¿Entonces el puerto de Santa Cruz no pierde protagonismo ante el de Granadilla?

“Yo estaba en el Cabildo cuando se creo el de Granadilla y siempre se hizo con la idea de que fuera complementario al de la capital. Por ejemplo, las plataformas ya están instalándose en el de Granadilla. Así que será un complemento de la actividad anhelada por el de Santa Cruz, que no es otra que la de trasbordo y esa solo la puede garantizar el puerto capitalino, en la dársena del Bufadero. A nivel de cruceros Santa Cruz seguirá siendo una potencia porque, qué duda cabe que parar en Granadilla, y me refiero al polígono industrial, no es que sea muy atractivo”.

-Una administración la portuaria que no acaba de comprometerse con el enlace puerto-ciudad…

“En 2018 vamos a ver la parte del Ayuntamiento y del Cabildo (ya adjudicada a Dragados) completamente terminadas. El Cabildo seguro empezará después de Carnavales y en nuestro caso solo tenemos que urbanizar. Todo eso lo veremos en 2018. En cuanto al puerto, es cierto que va muy lento. Ya le he dicho al presidente (Ricardo Melchior) que necesitamos ver las concesiones para que se hagan los edificios y los aparcamientos. Reconozco que tiene voluntad, pero la maquinaria administrativa va muy lenta”.

-Un puerto que también tiene que hacer Valleseco…

“Es que para mí la playa de Valleseco también es puerto-ciudad. La previsión que llevamos es que la Autoridad Portuaria, con la financiación del Gobierno de Canarias, Cabildo y Ayuntamiento, sacará a concurso la obra de la parte de los charcos el año que viene. Esa es la previsión”.

-¿Cómo va lo del dinero?

“La Autoridad Portuaria ha firmado un convenio en el que el Cabildo pone dinero que le da a ella, y el Gobierno de Canarias y Ayuntamiento hacemos lo mismo. Quien ejecuta la obra es la Autoridad Portuaria con el compromiso económico de las otras tres administraciones. Si el Gobierno de Canarias de su dinero tiene un acuerdo con Costas a mi me da igual, lo que hace que la obra salga es este convenio. A mi el presidente me ha asegurado que esté Costas o no, este dinero sí va a estar”.

-¿Y Las Teresitas, para cuándo?

“En Las Teresitas no hemos podido hacer nada porque no tenemos ordenación urbanística. El Plan General se remite a un plan especial que inicialmente está aprobado pero no definitivamente. No se ha hecho porque existen dudas jurídicas de cómo afecta a la aprobación definitiva tener sentencia firme sobre la playa. Lo que podemos hacer, con la ley del suelo en la mano, es una intervención más factible y rápida como proyecto de interés insular. El Cabildo está dispuesto a dar el paso hacia adelante pero tiene que tener claro que hay una base ya estudiada y aprobada por el Ayuntamiento que debe ser en la que se apoye ese proyecto”.

-Pero ellos han dicho públicamente que se debería renunciar al Plan Especial…

“Yo no puedo renunciar sin conocer la propuesta de ellos. No voy a renunciar a un camino que depende solo de mí sin conocer su propuesta, que debe ser consensuada”.

-¿Ha habido algún avance en ese sentido?

“Aún no. Tenermos que tener en cuenta que la ordenación establece un ámbito mayor, con la parcela hotelera, el del aparcamiento… El Cabildo puede circunscribirse a los sistemas públicos de gestión sin que tenga que renunciar al plan especial”.

-Este año, en ese mismo ámbito, sí que se ha puesto fin a un clásico, el mamotreto…

“Siempre dije que iba a cumplir la sentencia también, y por eso hemos tardado, que íbamos a tener la garantía de que lo que estábamos haciendo se hacía explorando todas las posibilidades que daba la sentencia. La propia juez, en su último auto, contestando a la Plataforma en Defensa del Patrimonio Municipal, que querían mantener ese edificio, les dice que el Ayuntamiento ha hecho todo lo que podía para mantener ese patrimonio municipal pero la letra y el espíritu de la sentencia era derribarlo todo”.

-A pesar de la buena sintonía que expresa con el Cabildo, en Patrimonio Histórico no hay tanta…

“Se está convirtiendo en algo parecido a Costas. Es una especie de área donde la dirección política es muy dudosa porque lo que prima no es el criterio técnico, sino el criterio de algunos técnicos. En el Ayuntamiento también tenemos técnicos que pueden tener criterios diferentes. Por ejemplo, el otro día estaba con usuarios del kiosco Numancia, espacio en el que se nos obligó a reformar la pérgola, haciéndola más alta y más despegada del kiosco porque se lo comía. La conclusión es que hoy, cuando llueve, el kiosco no es transitable porque la pérgola no hace su función que es la de protección”.

-El Cabildo alega que su único afán es defender el patrimonio histórico…

“Yo defiendo el patrimonio histórico de la ciudad, pero con una finalidad. Tenemos que darle al privado una herramienta que le permita intervenir en su propiedad a la vez que conseguir objetivos legítimos como ganar dinero o poner un negocio que le permita amortizar la inversión. Y en el caso del Ayuntamiento, igual”.

-¿A qué se refiere?

“Pues, en nuestro caso, a que no puede ser que planteemos un proyecto para rehabilitar una casa que la queremos como UTS, y después de pasar el informe de Patrimonio Histórico del Cabildo, nos cueste el doble. De 400.000 pasa a costar un millón de euros. Al final esas exigencias tan fundamentalistas lo que consiguen es que el patrimonio se vaya abajo porque nadie se atreve a invertir”.

-Este mismo año ha firmado un convenio para rehabilitar inmuebles municipales con el Cabildo. ¿Teme que las exigencias del área de Patrimonio Histórico eleven el presupuesto?

“Sin duda. El problema es que los criterios técnicos son tan fundamentalistas que hacen inviable la rehabilitación. Deben ser criterios que permitan la rehabilitación con el coste mínimo si queremos que se arregle. Es como con el tema de Miraflores, son inmuebles que no están catalogados ni dentro de un plan de protección”.

-En ese caso, la intención de Patrimonio Histórico Insular es clara: quiere que se cataloguen…

“Y por qué no lo hizo cuando aprobó, con sus informes, el Plan General o por qué no lo hizo cuando aprobó el catálogo. El cabildo con sus propios actos validó ese plan y la junta de gobierno no siguió el criterio de los técnicos. Ahora, si el cabildo suspende o paraliza una obra a la que se le ha dado licencia porque cumple con el planeamiento, posiblemente haya un derecho de los propietarios a pedir una indemnización al Cabildo. Lo que no puede ser es que sea el Ayuntamiento el que indemnice a esos ciudadanos que tienen un derecho a día de hoy”.

-¿Apoya entonces que Urbanismo denuncie ante el juzgado esta situación?

“Si los tribunales le dan la razón, perfecto, pero si no, los propietarios pueden reclamar porque tienen derecho a esa licencia”.

-Miraflores es, digamos la punta del iceberg: hay 300 edificios más en esa situación…

“Los técnicos de Patrimonio Histórico del Cabildo lo que van a conseguir con esos informes tan fundamentalistas es paralizar la inversión privada en la ciudad. Los inmuebles que están dentro de un Plan Especial por supuesto que están obligados a tener una protección, pero los que están fuera no deberían. Si esa es su opinión, insisto, por qué no alegaron contra el PGO en su momento”.

-Y en cuanto al PGO, después del susto inicial de su anulación, ¿ha habido consecuencias en la inversión o las licencias?

“No ha afectado en absoluto. Ni las declaraciones que hicieron algunos incendiarios o el hecho en sí. En absoluto, todos los meses posteriores a esas declaraciones o al auto del TSCJ, la petición de licencias, obras o inversiones, no se notó, ni se va a notar”.

-Este año también ha hecho frente a varios conflictos, entre ellos el de la Policía Local. ¿Cree que se repetirá en 2018?

“Valoro muy positivamente individual y colectivamente el trabajo diario que hacen los agentes de la Policía Local decana de Canarias, pero no es admisible que los sindicatos apoyen y propongan una huelga de celo éticamente reprobable y jurídicamente cuestionable, que perjudica notablemente a los vecinos y que afecta a la imagen y valoración de la Policía entre la población. Espero que se pase página por ambas partes y no vuelva a ocurrir. El diálogo siempre será una oportunidad para conseguir mejoras, pero la huelga sería un obstáculo para avanzar”.

-Termina el año como candidato. Un poco pronto, ¿no?

“Fue algo inesperado. Varios intervinientes en la asamblea entendían que para qué iban a estar esperando y fueron varios intervinientes los que lo pidieron, no hubo nadie que se opusiera. Uno solo hubiera bastado para no aceptar la candidatura en ese momento. Agradezco la confianza, entiendo que a lo mejor el partido no tiene a otro” (risas).

-¿Qué le pide a 2018?

“Empleo, que la tendencia económica de la ciudad se consolide e intensifique y que el año que viene salgan adelante muchas de las inversiones previstas en 2017, recogida de agua de lluvia, plan de barrios, enlace puerto-ciudad, Valleseco y alguna sorpresa que anunciaremos en 2018, que sera el año de la ilusión. Se anunciarán cosas en la ciudad que generarán una ilusión no vista en los últimos 20-30 años en Santa Cruz y hasta ahí puedo llegar”.