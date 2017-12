Garantizado el uso público de un solar de Las Galletas para ‘parking’

Conseguir aparcamiento en Las Galletas no es tarea fácil. Una gran parcela situada junto al pabellón polideportivo con capacidad para centenares de coches ha aliviado, en gran medida, el problema de la falta de estacionamientos en este núcleo costero de Arona, si bien se trata de un espacio informal y en condiciones precarias. Si hasta ahora los usuarios han podido utilizar esta explanada ha sido gracias a la voluntad de la propiedad. El temor de los vecinos y, sobre todo, de los comerciantes, es que un día se cerrara esta superficie, lo que dejaría a Las Galletas sin un lugar en el que estacionar el coche, afectando gravemente a los comercios del pueblo.

Según pudo conocer este periódico, la semana pasada el Ayuntamiento de Arona alcanzó un acuerdo con la propiedad del solar para arrendar el mismo por un período de dos años, prorrogables, y acabar así con la incertidumbre de residentes y pequeños empresarios que llevaban reclamando desde hace años garantías para que esta zona de aparcamientos se mantuviera. La parcela, por tanto, tendrá desde ahora un uso público y se podrá seguir estacionando en ella y, además, será sometida a trabajos de acondicionamiento ante la situación en la que se encuentra, con baches y socavones, dentro de los márgenes que permite la ley.

Este margen es, básicamente, la clasificación de terreno rústico, que permitirá hacer mejoras, siempre que no sean permanentes y que en cualquier momento puedan ser fácilmente desmontables. Se procederá a reparar los socavones y se iluminará, pero no se asfaltará al no estar permitido por la legislación en este tipo de suelo.

El alquiler del terreno tendrá un coste anual de 18.000 euros, más IGIC, por una parcela que constituye uno de los mayores aparcamientos en superficie del Sur, con una extensión de de 8.500 metros cuadrados y que, tras los trabajos de acondicionamiento, tendrá una capacidad para unos 520 vehículos.

El alcalde de Arona, José Julián Mena, explicó al DIARIO que “entendíamos que garantizar el uso público de esa superficie era vital para Las Galletas. Era muy importante para los vecinos y era estratégico para preservar y fomentar la zona comercial y proteger los puestos de trabajo, por lo cual nos pusimos a trabajar en una solución que ahora ha sido posible”.

Mena agregó que “esta era una de las principales demandas de los habitantes y de los pequeños y medianos comerciantes, que necesitaban el apoyo de su Ayuntamiento para asegurarse un espacio que pudieran seguir utilizando como aparcamiento”.

Por su parte, el concejal del área municipal de Obras, José Luis Gómez Pérez, recordó que “son varios los proyectos que hemos puesto en marcha en Las Galletas, tanto para mejorar la calidad de vida de los vecinos como para reactivar la zona comercial de este núcleo”, entre los que citó la activación de la reforma integral de la plaza Paulino Suances, la remodelación de las medianas de la avenida Príncipe Felipe o el reasfaltado de la avenida Fernando Salazar González, la rambla Dionisio González y la calle Villamar.

El acuerdo ha sido posible gracias a la labor de las áreas municipales de Promoción Económica, que había recibido numerosas peticiones de los comercios de la zona, y Urbanismo y Obras, que será la encargada de los trabajos de mejora de la parcela.

Formalizado el acuerdo, el Ayuntamiento ya ha mantenido conversaciones sobre otra superficie que se utiliza en Las Galletas como aparcamiento en Punta del Viento, lo cual podría fructificar en un segundo estacionamiento público para la localidad, mejorándose las condiciones de la parcela para albergar estacionamientos públicos.