El Gobierno regional admite las recientes explosiones submarinas en las Islas

La consejera regional de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad, Nieves Lady Barreto, admitió ayer en el Parlamento de Canarias que se produjeron explosiones sónicas, detectadas por buceadores profesionales en las costas de Fuerteventura y Lanzarote, el pasado 22 de octubre, pero consideró que no han afectado a los cetáceos.

Lady Barreto, que respondió en el pleno del Parlamento de Canarias a una pregunta de la diputada del Grupo Nacionalista Nereida Calero acerca de los sonidos submarinos, explicó que en noviembre pasado se localizaron los cadáveres de tres cetáceos cerca de las costas de Fuerteventura y Lanzarote, cuya muerte fue por causas naturales. Hasta ahora no se puede decir que se haya producido un incremento anormal de afección por esos sonidos, ya que la muerte de cetáceos en las costas de Lanzarote y Fuerteventura es similar a la de los tres años anteriores, señaló la consejera.

El Gobierno admite que el pasado fin de semana apareció un cetáceo muerto en Lanzarote, en la zona de Matagorda, pero “no se han determinado las causas del fallecimiento”, según informó Canarias Ahora. “Podemos decir que durante los tres años anteriores se han producido casos prácticamente idénticos con cifras similares. Por lo tanto, no tenemos datos de que haya habido un incremento anormal de afección a los cetáceos (por las explosiones sónicas) y concluimos que no tiene nada que ver con los casos que se produjeron en 2002 y 2004 a través de la incidencia de los sónares submarinos”, dijo Barreto, quien se mostró prudente antes de extraer conclusiones y anunció que esperará a tener los datos de la Plataforma Oceánica de Canarias (Plocan). “Unos dispositivos con sistemas de sensores y registros de sonidos submarinos se encuentran fondeados a 100 kilómetros de Gran Canaria y Tenerife y nos permitirán estudiar en profundidad si de verdad los sonidos que se han producido entran dentro de la normalidad o no. Lo cierto es que hasta ahora no se puede concluir que hayan causado daños a los cetáceos. Habrá que esperar a que Plocan eleve ese sistema para conocer los datos definitivos”, señaló.

Asimismo, y tal como recoge Canariasahora.com, la citada diputada del Grupo Nacionalista Canario, Nereida Calero, quien ha llevado al Parlamento regional las explosiones submarinas después de que los ministerios de Energía y de Medio Ambiente hayan reconocido que no han concedido permisos para realizar sondeos de este tipo en la zona, y que no descartaron que pudiera tratarse de campañas científicas, reclamó “acceder a las competencias del mar canario” para evitar que “especuladores estén repartiéndose las aguas del Archipiélago como si fuera un tablero del Monopoly, sin que el pueblo isleño y sus autoridades puedan opinar ni tener acceso a la información real”. “Hace apenas un año era una expedición supuestamente científica la que recorría nuestras aguas, en principio, para cartografiar los fondos marinos, y luego nos encontramos con la publicación inglesa que explicaba en Londres que lo que estaban buscando en Canarias eran minerales de los denominados tierras raras para evaluar su posible extracción”, destacó Calero en la intervención recogida por Canariasahora.com.