Hallan explosivos en un mercadillo navideño de Alemania

La Policía de Potsdam, ciudad cercana a Berlín, ha informado de la evacuación de una zona de la ciudad donde se encontraba el mercadillo de Navidad, ante el hallazgo de un objeto con explosivos, han confirmado en su cuenta de Twitter. Tras acordonar la zona afectada, los equipos de artificieros inspeccionaron el objeto y desactivaron los explosivos.

Los mercadillos de Navidad abrieron esta semana en toda Alemania bajo reforzadas medidas de seguridad tras el atentado yihadista del año pasado en Berlín, en el que murieron doce personas arrolladas por un camión.

German police evacuate #Christmas market in #Potsdam in IED scare

Police have responded to a suspicious package near a Christmas market in Potsdam, near Berlin. Authorities later said that the package appeared to be an improvised explosive device (IED).https://t.co/CHZf2hvPxJ pic.twitter.com/EJ2QSNxG4w

— DW | Politics (@dw_politics) 1 de diciembre de 2017