Herrera acusa a Clavijo de actuar en favor de sus amigos en las grúas

El portavoz adjunto del Grupo Municipal Por Tenerife-Nueva Canarias (XTF-NC) en el Ayuntamiento de La Laguna, Juan Luis Herrera, acusó ayer al presidente del Gobierno de Canarias y anterior alcalde, Fernando Clavijo, de “mentir sin pestañear cuando dice que no rescató el servicio de las grúas municipales para evitar tener que asumir una deuda y subrogarse a los trabajadores”. Herrera argumentó al respecto que, a su juicio, “lo cierto es que Autogrúas Poli S.L. tenía una deuda superior a los 700.000 euros en el momento de su intervención, pero es falso que en caso de haber rescatado el servicio para sacarlo nuevamente a concurso la misma pasara a ser responsabilidad del Ayuntamiento”.

Para el concejal de XTF-NC, “el problema real es que a esa deuda hubieran tenido que hacerle frente los amigos de Clavijo, y por eso no rescató el servicio sino que lo intervino hasta que encontró a un comprador que la asumiera”. En este sentido, Herrera expone que el propio comprador de la empresa en 2015, José Luis Tacoronte, señaló en su comparecencia ante la comisión municipal que investigó el Caso Grúas que “si en estos 4 años no ganamos nada pero cubrimos, me quedo con la satisfacción de que he salvado a siete familias de que las echaran de sus casas, que perdieran todas sus cosas”.

“Es decir -añade el edil-, el verdadero motivo para no rescatar el servicio y sacarlo a concurso es que los amigos de Clavijo no perdieran las casas que habían hipotecado para comprar Autogrúas Poli S.L.U. en caso de no haber podido hacer frente a la deuda de los 700.000 euros”.

Los trabajadores

En relación con la obligación de subrogar a los trabajadores, Juan Luis Herrera es tajante al decir que Fernando Clavijo “vuelve a mentir” pues, desde el 26 de diciembre de 2013, “el anterior secretario de la Corporación, Ceferino Marrero, jurista de cabecera del propio Clavijo, señaló en un informe que se podía obligar a la nueva empresa adjudicataria del servicio a subrogarse a los trabajadores”.

“En conclusión, la respuesta de esta Secretaría es favorable a la posibilidad de incluir en un nuevo pliego de condiciones regulador del servicio de retirada e inmovilización de vehículos de la vía pública una cláusula para subrogar a los trabajadores que prestan en la actualidad el Servicio”, recuerda Herrera que se recoge textualmente en el informe elaborado entonces por Ceferino Marrero.

El concejal lagunero concluye afirmando que “Clavijo se está limitando a escurrir el bulto sobre el caso Grúas, sin querer asumir que ha actuado de forma incorrecta en este asunto, colocando el interés de sus amigos por delante del interés general”.