Indignación de los vecinos: “Que los policías multen al alcalde o a la concejala”

La huelga de celo que la Policía Local de Santa Cruz mantiene activa desde el pasado sábado está generando una oleada de indignación contenida entre los vecinos y visitantes de Santa Cruz que han visto cómo, en estos días, actitudes y acciones que hasta hace nada eran toleradas, ahora no pasan sin recibir la correspondiente sanción. “Esto es indignante. Como tienen problemas con la Administración la pagan con nosotros”, comentaba un enfadado ciudadano al que le acababan de poner una multa. El motivo: aparcó su coche sobre la acera para hacer unas gestiones. En apenas dos minutos una pareja de agentes de la Policía Local le entregó “la receta”. Otros ciudadanos se expresaron en términos que no son reproducibles para, a continuación, acabar, reclamando “que vayan y multen al alcalde o a la concejala si es con ellos con los que tienen problemas”. Muchas son también las voces que se preguntan que si ahora se dedican a multar con tanta eficiencia, “¿qué es lo que hacían antes?”. Es justo reconocer que también hay ciudadanos que se alegran de la eficacia de la Policía Local y les animan a que no decaigan aunque arreglen sus diferencias con el Ayuntamiento.

Desde los sindicatos de la Policía Local se ha insistido estos días, a través de las redes sociales, en que las sanciones que se están imponiendo son justas, que se ponen a los más incívicos, los que aparcan sobre aceras, pasos de peatones o en doble fila. Incluso aseguran que están contribuyendo a que el tráfico en la ciudad esté más fluido estos días porque nadie se atreve a dejar el coche en doble fila o mal aparcado, aunque solo sea cinco minutos. Solo el primer día en el que estos agentes trabajaron a reglamento, como los sindicatos lo definen, se impusieron más de 300 sanciones, la mayoría por aparcar incorrectamente.

Negociación

Mientras tanto, ayer, la mesa sectorial entre Ayuntamiento y sindicatos terminó sin acuerdo aunque con una leve luz de esperanza. La concejal de Seguridad, Zaida González, no quiso pronunciarse en profundidad sobre la negociación y se limitó a decir que se acordó estudiar las dos propuestas llevadas a la mesa para ser abordadas de nuevo mañana. Apostó por el diálogo y llamó a la responsabilidad de los agentes para que desistieran de mantener las medidas de presión.

Por su parte, los sindicatos, detallaron que el mínimo avance había consistido en reconocer el Ayuntamiento que es legítimo que quieran cobrar el festivo, pero sigue sin ofrecer una cantidad que los sindicatos consideren aceptable. Lamentan que hayan tenido que tomar medidas de presión para que se les escuche. Eso sí, advierten de que, si mañana no hay acuerdo, mantendrán las medidas durante Navidad y eso, entre otras cosas, implica que no habrá voluntarios para los servicios especiales, lo que, entre otras cosas, podría poner en peligro la celebración de actos como la Cabalgata de Reyes.