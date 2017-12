‘Invisible box’, el nuevo reto viral que arrasa en internet

Fingir apoyar el pie sobre una caja invisible es el nuevo reto viral que triunfa en las redes sociales: Invisible box. Como ocurre en estos casos, no se trata de resolver un enigma matemático que ponga a prueba las capacidades intelectuales de los internautas, pero al menos no pone en riesgo la vida de quienes le hacen frente, como ocurría con el macabro ‘Juego de la ballena azul’ o ‘Desafío 48 horas’.

Invisible box se asemeja a las divertidas pruebas que en su día hicieron furor en la red: Harlem Shake, The Floor is Lava o el Mannequin Challenge. A simple vista parece sencillo: dar un salto con un pierna mientras la otra simula estar apoyada sobre una caja, pero… ¿lo has intentado?

El origen de este reto lo encontramos durante el pasado mes de agosto, cuando un jugador de fútbol americano publicó la demostración en sus redes sociales, junto al texto “pisando a los haters así…”.

Sin embargo, no fue hasta la semana pasado cuando un tuitero lo rescató:

how tf you step in mid air.. I’ve literally replayed this video over and over and still am confused https://t.co/GKenOcoCOh

— Uchiha (@Zyphree_) 25 de noviembre de 2017