Irlanda respalda el paso a la segunda fase del Brexit tras asegurarse de que no habrá una frontera dura

El acuerdo alcanzado durante la madrugada del viernes sobre el Brexit incluye plenas garantías que no habrá una vuelta a una frontera dura entre Irlanda e Irlanda del Norte, ha adelantado el ministro de Exteriores irlandés, Simon Coveney.

“¡Acuerdo confirmado!”, ha escrito Coveney en su Twitter, después de que se supiera que la primera ministra británica, Theresa May, y el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, acababan de cerrar un acuerdo en Bruselas.

Deal Confirmed! Ireland supports Brexit negotiations moving to Phase 2 now that we have secured assurances for all on the island of Ireland – fully protecting GFA, peace process, all-Island economy and ensuring that there can be NO HARD BORDER on the Island of Ireland post Brexit

— Simon Coveney (@simoncoveney) 8 de diciembre de 2017