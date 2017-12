El extraño caso de Jessica, la niña de 3 años que no podía dormir

El caso de Jessica, una niña de tres años que no dormía por las noches, desconcertó a los médicos durante mucho tiempo hasta que descubrieron la extraordinaria causa de su trastorno del sueño.

Al igual que cualquier niño de su edad, Jessica es una niña alegre, risueña y adorable. Durante el día, ella juega, ríe e interactúa con los demás con total normalidad. Es por la noche cuando Jessica no parece como los demás niños de su edad.

“Por la noche, Jessica no puede hacer lo único que la mayoría de los niños pequeños considera la tarea más fácil después de un largo día de actividad llena de energía: dormir”, explicó Tanya, su madre, en un documental de Barcroft TV sobre los trastornos extremos del sueño en niños compartido en YouTube y reproducido más de medio millón de veces.

Jessica no sólo no duerme por la noche, sino que no deja de mostrar un compartimento hiperactivo, intenso e increíblemente extraño. Debido a ello, y ante la preocupación de sus padres de que pueda hacerse daño, la niña duerme con ellos en la misma cama.

Durante dos años y medio los médicos no lograron dar con un diagnóstico acertado. Jessica fue diagnosticada erróneamente con epilepsia y también ha estado recibiendo medicación y una pauta de ejercicio diario para ayudarla a conciliar el sueño. Pero nada de eso surtió efecto.

Finalmente, tras ser enviada a una de las clínicas de sueño infantil más importantes del Reino Unido, el Hospital Infantil Evelina, se descubrió que Jessica sufre de lo que se conoce como “Imágenes Eidéticas”.

En líneas generales, Jessica tiene esencialmente una memoria 3D y es capaz de crear un mundo tridimensional virtual en su mente. Las imágenes eidéticas es solo una de las innumerables ramas que existen dentro del ámbito del desarrollo cerebral infantil, que permite a quienes lo tienen reproducir las experiencias e imágenes que han visto a lo largo del día.

Este tipo de casos, si no es diagnosticado a tiempo, podría ocasionar daños en el desarrollo del cerebro. Sin embargo, y por fortuna, el caso de Jessica fue diagnosticado en el momento preciso y ya se encuentra en un nuevo tratamiento que incluye la implementación de una nueva rutina nocturna efectiva para garantizar que se estimule con éxito una noche completa de sueño.

A raíz de la publicación del documental, el caso de Jessica ha estado circulando por redes sociales despertando el asombro y la curiosidad de muchos. El documental es este: