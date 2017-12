KIA Canarias continúa su vertiginosa evolución en Canarias

La trayectoria de KIA durante estos años ha sufrido una evolución vertiginosa en Canarias. Mónica Suárez, Gerente Kia Arimotor Canarias, resume en las renovadas instalaciones de El Mayorazgo, en Santa Cruz de Tenerife, el impulso de la marca coreana en las Islas.

-Hace doce años que se hicieron cargo de KIA en Canarias, ¿Cómo se ha desarrollado la evolución de la marca en el Archipiélago?



“La andadura de Arimotor Canarias con KIA, comienza en el año 2.005 cuando abrimos las puertas de nuestro primer concesionario en las instalaciones del Sebadal, allá en Las Palmas de Gran Canaria. Por aquel entonces, KIA era una gran desconocida para el cliente canario.

Es en el año 2.012 cuando realmente comienza nuestra expansión. En plena crisis económica, el propietario del Grupo, Andrés Izquier, decide ir contra corriente y en lugar de cerrar negocios, abre nuevas instalaciones, produciéndose un auténtico boom de la marca KIA en toda Canarias”.

-¿Este esfuerzo ha supuesto el reconocimiento del público canario?

“Desde el año 2012, cuando Arimotor Canarias se convirtió en el único concesionario de KIA en las islas, hasta el 2017, el crecimiento de KIA en Canarias ha sido del 380%, pasando de vender por aquel entonces 417 unidades a las aproximadamente 2.000 de este presente año. Es un dato que nos llena de orgullo. Particularmente, el balance que hacemos en nuestra organización sobre el 2017 es muy positivo, especialmente porque ha sido el año de los proyectos cumplidos con la apertura de varios centros nuevos y la renovación de los ya existentes. Hemos crecido a todos los niveles, en m2, en calidad, imagen incluso en experiencia pero ahora ya miramos con ilusión hacia el 2018 porque sabemos que será el año de la consolidación de este proyecto que llevamos años dando forma y en el que todo nuestro equipo se ha implicado al 100%. Un equipo de profesionales sin cuyo esfuerzo, no hubiese sido posible alcanzar este éxito así que vaya para ellos mi reconocimiento y agradecimiento personal a todos los compañeros que componemos Arimotor Canarias”.

-¿Cuantos concesionarios componen la red de KIA en el Archipiélago?

“Actualmente contamos con seis puntos propios, los que tenemos aquí en la isla de Tenerife son éste del Mayorazgo en Santa Cruz y el ubicado en Chafiras, en el sur de la isla. En la isla de Gran Canaria estamos en el Sebadal, Telde y Vecindario. Además, nuestra última incorporación a la familia es el concesionario de Lanzarote, ubicado en Arrecife, con el que ofrecemos a nuestros clientes en una sola instalación, la venta de vehículos pero también todo lo relacionado con el servicio de postventa”.

Con el paso de los años las instalaciones han sufrido importantes mejoras en beneficio del servicio al cliente

“Llevamos dos años de reformas en toda la Red KIA. Los objetivos que perseguíamos son dos, por un lado la necesidad de evolucionar nuestra imagen para adaptarla a las exigencias de la marca pero también queríamos alcanzar un objetivo personal, proporcionando al cliente unas instalaciones en las que se sintiese realmente cómodo y fuese capaz de percibir no solo la calidad del producto KIA, sino que también el excelente servicio que los profesionales de Arimotor Canarias podemos ofrecer en cada una de nuestras sedes. Esta instalación del Mayorazgo en la que estamos, ha “padecido” la reestruccturación más grande de todas. El resultado es extraordinario en todos los sentidos. Hemos duplicado los m2 de superficie con una exposición de vehículos de 1.200 m2 y un servicio postventa con instalaciones totalmente nuevas con aproximadamente 1500 m2. A nivel general, durante estos dos años de mejoras, hemos triplicado nuestra superficie llegando a los 12.000m2 de instalaciones para venta de vehículos y servicio postventa. Pero sinceramente, lo que más nos enorgullece de todo este proceso, aparte del resultado visual, es el hecho de que ampliar y abrir nuevas sedes, implica creación de nuevos puestos de trabajo, allá donde vamos”.

-¿También se han renovado los concesionarios de los agentes oficiales?

“Si. Han apostado por KIA renovando sus instalaciones a fin de mejorar la experiencia que vive el cliente cuando entra en el mundo KIA. No quisiera dejar de mencionar a los actuales agentes oficiales que tenemos en nuestra red y es que para nosotros son imprescindibles porque permiten que KIA pueda estar presente en todo el Archipiélago Canario. Merecen por ello ser nombrados, Franquiz Automoción en Fuerteventura, Taller Cutillas en la isla de La Palma, Procars en Puerto de la Cruz y en la isla de Gran Canaria, Kisama Motor en San Mateo y CS Automóviles en Las Palmas capital. Todos ellos, grandes profesionales del sector del automóvil que han creído profundamente en esta marca y nos acompañan en nuestro viaje”.

-Próximamente se abrirá el primer KIA OUTLET. ¿Qué se encontrarán los clientes en este espacio?

“Sí, es otra novedad del proyecto KIA en el que ofrecemos a nuestros clientes la posibilidad de adquirir cualquier modelo y versión de la marca a un precio más económico al tratarse de un vehículo seminuevo o con 0 Kms. Las condiciones de estos coches son realmente excelentes, ofreciendo a los clientes hasta 6 años de garantía, dependiendo de la antigüedad del vehículo. El proyecto ya está en marcha y pronto abriremos la primera exposición de KIA OUTLET en Canarias en un plazo muy breve con la intención de seguir creciendo y ofreciendo más posibilidades de compra a nuestros clientes”.

-KIA es una marca en constante renovación de sus modelos más exitosos

“Este año ha sido un año de grandes novedades. En febrero, KIA Canarias presentó el nuevo RIO 2017 y en Junio hicimos lo propio con el renovado Picanto, que además tuvimos el placer de presentar en nuestras instalaciones de Arrecife de Lanzarote. Pero como el propio eslogan de la marca indica, “The Power to Surprise”, KIA siempre quiere seguir sorprendiendo y por ello, tendremos en el primer trimestre del 2018, la llegada del divertido KIA STONIC y del espectacular KIA STINGER. Con estos dos nuevos modelos, la gama de KIA se vuelva aún más versátil porque estaremos presentes en todos los segmentos más comercializables del mercado del automóvil. Solo podemos esperar un bonito éxito con ellos en Canarias, éxito que ya disfrutamos con nuestro abanderado, el KIA Sportage y que justo el mes pasado, recibió el honorable primer puesto de vehículo más fiable a través de la consultora independiente J.D.Power”.

-¿Cómo valora la evolución el mercado en Canarias este año 2017?

“En cuanto al sector, éste no se ha comportado como todos esperábamos a principios de año pero hay factores económicos que lo pueden explicar, como por ejemplo la ausencia de ayudas para la adquisición a fin de renovar el parque más antiguo. En nuestro caso, se sumó también algunos problemas con el stock del Kia RIO 2017 ya que al ser un nuevo lanzamiento, fábrica se vio desbordada y los timming de suministro no se cumplieron. Sin embargo y pese a ser un año duro, KIA en Canarias rondará las 2.000 matriculaciones en el Archipiélago por lo que seguiremos la racha de crecimiento y consolidaremos el reconocimiento de la marca en el mercado canario. Solo me resta agradecer a todos nuestros clientes la confianza depositada en nuestra marca y en nuestra organización y también aprovechar la ocasión para invitar al público en general a que venga a conocer cualquiera de nuestras instalaciones. Con toda probabilidad, les haremos sentir como en casa y nos solo disfrutaran de unas preciosas instalaciones sino que podrán sentir la calidad del producto y servicio KIA”.