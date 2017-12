La actriz porno August Ames se suicida tras un brutal acoso en redes sociales

“RIP August Ames”, es el escueto mensaje que ha publicado en su cuenta de Twitter Jordi ENP, el popular actor porno español, y que ha dado a conocer en España la noticia del suicidio de August Ames, una prometedora actriz del mundo del “entretenimiento para adultos”.

La joven actriz, de tan solo 23 años, sufría desde hacía unos días una campaña de acoso en las redes sociales tras negarse a rodar escenas pornográficas con un actor que también hacía porno gay.

La negativa de Ames no sentó bien entre los usuarios en Twitter, que la tacharon de “homófoba” y activaron la campaña contra ella, de la que la actriz se defendió asegurando que el rechazo no se debía a la condición sexual del actor sino a su seguridad, puesto que no quería poner en riesgo su cuerpo: “no sé lo que hacen en su vida privada”, aclaró.

NOT homophobic. Most girls don’t shoot with guys who have shot gay porn, for safety. That’s just how it is with me. I’m not putting my body at risk, i don’t know what they do in their private lives. https://t.co/MRKt2GrAU4

