La ambiciosa remodelación de Miraflores acaba en el juzgado

Han pasado más de 10 años desde que el Cabildo de Tenerife informó de que había una serie de edificios en Santa Cruz que debían tener algún grado de protección, a pesar de no estar recogidos en el catálogo municipal que acompaña al Plan General. Entre esos edificios, seis se encuentran en la denominada manzana de Miraflores. La misma en la que la Gerencia Municipal de Urbanismo ha autorizado un ambicioso proyecto de remodelación, concediendo las primeras licencias a los promotores privados para demoler y construir de nuevo.

Sin embargo, el área de Patrimonio Histórico del Cabildo no está por la labor de que las seis fachadas que considera que tienen valor patrimonial acaben entre escombros y paralizó la primera de las obras que se inició en Puerta Canseco. La respuesta de Santa Cruz no se ha hecho esperar y, tras celebrarse una reunión para intentar acercar posturas, ha decidido que sean los tribunales los que decidan qué administración tiene razón, según pudo saber DIARIO DE AVISOS.

Y es que, según las fuentes consultadas, el Ayuntamiento de Santa Cruz, aunque está convencido de que le asiste no solo la razón, sino también la ley, no quiere arriesgarse a levantar la suspensión impuesta por el Cabildo y que sea este el que le acabe llevando a los tribunales. En estos momentos, según las mismas fuentes, hay varios promotores que ya han pedido licencia para ejecutar el plan de remodelación al que Urbanismo ha dado el visto bueno. De no aclararse este entuerto urbanístico con el Cabildo, Santa Cruz se podría ver inmersa en una suerte de círculo vicioso en el que se concedan licencias para esta manzana y el Cabildo sistemáticamente las suspenda.

Para entender esta situación hay que remontarse hasta la fecha en la que se redactó el Plan General de Ordenación (PGO). Entonces, entre los informes que debían pedirse, el del área insular de Patrimonio Histórico dio su visto bueno al catálogo de protección que acompaña al PGO y añadió una lista de recomendaciones de inmuebles que a su juicio debían incluirse en el catálogo, una recomendación que no es vinculante. El Consejo de Gobierno del Cabildo aprobó el PGO, pero rechazó incluir la lista de recomendaciones por carecer de fundamento jurídico.

La Cotmac fue de la misma opinión, al obligar a Santa Cruz a retirar del Plan este listado que se había incluido, tal y como recomendó Patrimonio Histórico. La justificación fue que jurídicamente carecía de valor, por lo que invitó al Ayuntamiento a catalogar los edificios o eliminar la lista, que fue lo que se hizo finalmente.

Según las fuentes consultados, el área insular de Patrimonio Histórico ha tenido tiempo suficiente para recurrir la decisión de su propio Consejo de Gobierno, de la Cotmac e incluso de la aprobación definitiva del PGO, algo que no ha hecho.

ORDEN DE ASEGURAMIENTO PARA PUERTA CANSECO

El Cabildo deberá responder hoy al requerimiento que la Gerencia Municipal de Urbanismo de Santa Cruz le envió el pasado viernes para que procediera de inmediato (dio 24 horas) al aseguramiento de la obra paralizada en la calle Puerta Canseco, 23. Según Urbanismo, existe riesgo de desprendimiento o desplomes incontrolados, dado que al pararse la obra cuando ya se había iniciado la demolición, eso ha provocado la inestabilidad de la estructura. La Gerencia incluso fue más allá y procedió al cierre al tráfico de toda la calle para evitar que las vibraciones de los coches pudieran afectar al edificio. De no realizar el Cabildo la intervención, será Urbanismo el que la lleve a cabo y, según los cálculos iniciales, su coste ascendería a unos 3.000 euros. La actuación de Santa Cruz sería mediante ejecución subsidiaria.