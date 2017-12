De la borrachera mortal al rugido de Cumbre Vieja

Se nos va el año en que los canarios nos enfadamos por la desagradable novedad de las llamadas microalgas, como también sonreímos al saber del tenderete organizado por unos paisanos que se fueron de romería en Madrid. Muchos nos preocupamos al enterarnos de que, 40 años después, temblaba la tierra bajo Cumbre Vieja, ese volcán palmero al que teme medio planeta por un alarmista documental británico, pero seguro que no fuimos pocos los que nos entretenemos con las singulares iniciativas de la alcaldesa de Güímar, Carmen Luisa Castro. Son esas noticias que, con mayor o menor relevancia o gravedad, llaman igualmente la atención por salirse de lo cotidiano. Aquí les recordamos algunas de las que DIARIO DE AVISOS les contó durante este 2017.

Borrachera mortal

Esta exclusiva de nuestro periódico, publicada el pasado 2 de septiembre, tuvo repercusión internacional y no era para menos. Ese día les contamos la trágica historia de Kevin, un turista escocés que llegó a la Isla el 31 de agosto y, en las siguientes 24 horas, robó un coche con una mujer en su interior, lo estrelló en la TF-1, intentó robar otro turismo y una moto, y acabó falleciendo en la entrada a Los Cristianos por una sobredosis de alcohol y otras sustancias.

Tiembla el temible

Poco más de un mes después, se dejó sentir el volcán más temido de Canarias, al menos en el mundo anglosajón. Desde el 9 de octubre informamos de un enjambre sísmico acaecido en las entrañas de Cumbre Vieja, el primero del que se tiene constancia en los últimos 40 años. Aunque el mayor de los temblores no pasó de 2,7 grados en la escala Richter, la mala fama que arrastra esta zona de la isla de La Palma ante un improbable desprendimiento que causará un tsunami colosal dio realce a la noticia.

Juegos de muerte

Los pelos de punta. Así nos quedamos cuando vimos en septiembre un vídeo grabado por unos jóvenes que, como si de un juego se tratara, saltaban de una plataforma a otra en un edificio a medio terminar existente en Añaza. A sus pies, al menos 15 metros de altura en el mejor de los casos.

Estrellas estrelladas

En el año con más turistas de la historia, es imposible que todos se lleven un buen recuerdo de las Islas. Una de esas excepciones tuvieron como protagonistas a las estrellas de un popular reality show inglés llamado The only way is Essex, que denunciaron haber sido agredidos en febrero a la salida de un restaurante del sur de Tenerife, suceso que tuvo amplia difusión en los tabloides del Reino Unido.

Zebenzuí y sus wasaps

Nadie podía imaginar que este concejal tejinero del PSOE generaría un escándalo a nivel nacional tras publicarse en septiembre sus mensajes de corte machista. Aunque sigue estando de lamentable actualidad, dado que aún no ha dimitido, el monólogo de Buenafuente sobre el caso es ya un clásico del humor en la televisión española.

Adiós al mamotreto

Pocas veces se ha hablado tanto de unos aparcamientos que nunca se terminaron. Finalmente, se derribó a primeros de este mes, aunque Las Teresitas nos dejó otra noticia inesperada en este 2017, cuando asistimos en febrero a las lágrimas de los desconsolados trabajadores de los kioskos de la playa, clausurados tras lustros y lustros de actualidad.

Búfalos en Güímar

A nadie se le escapa que la alcaldesa de Güímar, Carmen Luisa Castro, no es una política al uso. Fuente inagotable de noticias curiosas, se superó a sí misma cuando el pasado 1 de octubre anunció la posible llegada de búfalos a este municipio tinerfeño para surtir de mozzarella a las pizzerías tinerfeñas.

Michelin con susto

Todo iba bien. La gala de las estrellas Michelin en España tenía lugar en el Hotel Abama, y hubo reconocimiento para los restaurantes de las Islas. La sorpresa llegó, cual incómoda resaca, al saberse que uno de los premiados, el Nub de La Laguna, carecía de licencia de apertura. Todo apunta a que finalmente habrá final feliz, con un cambio de local ya anunciado.

La crisis de un clásico

Hoy es el decano de la máxima categoría del Voleibol femenino, que tantas alegrías ha dado al deporte canario, pero pocos podían imaginar que el Aguere acabase el año en medio de una grave crisis, tanto institucional como económica.

Romería en Madrid

Para despedirnos dejamos el tremendo tenderete celebrado en mayo por calles de Madrid, donde cerca de 1.000 personas, muchas vestidas de magos, se fueron de romería entre isas y folías gracias a la inspirada iniciativa de la Casa de Canarias. El éxito de la cita augura que se repetirá este año.

Probablemente, la palabra del año 2017 en Canarias sea microalgas, aunque, curiosamente, en realidad se llaman cianobacterias. Esas manchas que empezaron a verse en las costas isleñas a primeros de verano preocuparon a la ciudadanía, que acabó alarmándose al comprobar que el Gobierno regional quiso ocultar información sobre lo que sucedía. De este escándalo se pasó a otro más grave aún, como es el de los vertidos, donde nuestras administraciones suspenden rotundamente. Ojo, que para el verano que viene igual vuelven.