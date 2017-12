La ‘dinamita’ amenaza con volver a explotar

El boxeo tinerfeño sigue recuperando efectivos. Si la semana pasada se producía la reaparición de Cristian Rodríguez y King Daluz después de sus largos periodos de inactividad, en 2018 llegará la vuelta de Sandro Dinamita Domínguez.

El púgil adejero, que se proclamó campeón de España un 15 de agosto de 2015 no ha vuelto a subirse al cuadrilátero desde que aquel día venciera antes del límite al madrileño Antonio Rodríguez Chiky. Una lesión de rodilla que arrastraba desde los 15 años se le agravó y le obligó a pasar por quirófano hasta en dos ocasiones, pero ahora Sandro está de vuelta.

“Llevo entrenando algo más de un mes y cada vez tengo mejores sensaciones”, confesaba ayer antes de iniciar una nueva sesión de entrenamiento bajo la tutela de su entrenador de siempre, Manuel Povedano. Sin plantearse aún ninguna fecha para el retorno y con la intención de hacerlo antes de mediados de 2018 Sandro se esmera en “prepararse al máximo para volver a dar lo mejor de mí como siempre hice” con la idea de “recuperar mi mejor nivel pese a que ya tengo 27 años” y de devolverle a sus familiares y sus amigos “todo el apoyo que me dieron siempre”, porque como decía el adejero “yo nunca subí sólo al ring, siempre subía con mucha gente detrás mío que me empujaba”.

“En todo este tiempo he pensado muchas veces que mi vida sin estar ahí arriba no es lo mismo, llevo boxeando desde los 16 años y quiero volver, aún tengo muchas posibilidades de volver a ofrecer buenos combates y de buscar cosas más grandes que las que habíamos alcanzado, pero siempre siendo realistas”, explicaba Sandro que admitía que “no hay un día en mi vida en el que no haya pensado en volver a boxear”.

Centrado en su labor de entrenador con su escuela de boxeo radicada en el pabellón de Las Torres, en Adeje, Sandro agradecía esa oportunidad que la brindaron de “seguir vinculado al boxeo” a través de la facetade docente que le está dando tantas satisfacciones.

“Me siento un poco en deuda con toda esa gente que siempre me animó y me ayudó para poder ser un campeón”, confesaba el explosivo fajador adejero que quiere saldar esa cuenta pendiente. “Ahora soy yo el que les debo esta vuelta para brindarles buenos combates , se lo debo a ellos y se lo debo al boxeo porque el boxeo me ha ayudado a ser la persona que soy”.