“La economía municipal ha crecido cada vez que tuve la oportunidad de gestionarla”

Manuel Domínguez tiene claro que quiere seguir siendo alcalde de su municipio porque todavía le quedan retos pendientes. Entre ellos, la aprobación del Plan General de Ordenación (PGO, que va a permitir desarrollar la economía del municipio, e implantar la inversión de la parte privada que se sienta atraída por Los Realejos ya que ello se traducirá en la creación de puestos de trabajo.

-¿Qué características hacen que Los Realejos sea un municipio singular?

Los Realejos es un municipio distinto gracias a las ventajas competitivas que nos ofrece la naturaleza, un paisaje especial en el que se pueden desarrollar deportes y actividades físicas en contacto con el medio ambiente como el surf, el parapente, el senderismo y muchas otras.

-¿Cuál es a su juicio, la marca de identidad de la ciudad?

La marca que nos distingue es sin duda el ‘Four experience’, que habla con carácter promocional de experiencias realejeras en torno a los cuatro elementos de la naturaleza, como el fuego (representado en nuestras fiestas y en ese pique pirotécnico del 3 de mayo), el agua (con la práctica del surf), el aire (con el parapente) y la tierra (con el senderismo), lo que nos hace únicos.

-¿El PGO será una realidad este 2018 o habrá que esperar al próximo?

Si Dios quiere, y la COTMAC nos lo permite, aprobaremos el Plan General después del verano de 2018, pero hablamos de una decisión con vinculación de terceros en la que nosotros hemos puesto toda la carne en el asador para que así sea, pero no depende sólo de nuestra intención.

-¿Cuál es el secreto para tener las cuentas saneadas?

Se trata de tener claro que los presupuestos no son un elemento más de la gestión municipal, sino el documento o la herramienta más importante de un mandato. Lo tengo claro desde que fui concejal de Hacienda y lo sigo teniendo desde que soy alcalde. La economía municipal ha crecido cada vez que he tenido oportunidad de gestionarla. Deben ser cuentas muy cautas a la hora de hablar de ingresos y llevar la máxima ejecución posible en los gastos.

-¿Qué asignaturas le quedan pendientes como alcalde?

Hacer una labor importante estos años no lleva consigo que no queden asignaturas pendientes. Hay que acentuar el crecimiento en instalaciones deportivas, satisfacer una necesidad vinculada al caballo en el municipio y aprobar el PGO, que ayude, como decía, al desarrollo económico, pero también a la regulación de viviendas fuera de ordenación.

-¿Se seguirá apostando por el binomio deporte-turismo?

Es, sin duda, el principal elemento para continuar en la línea de reducción del desempleo. No hay que creer en el empleo público, sino facilitar la inversión privada para crear puestos de trabajo y en ello la apuesta por el binomio turismo-deporte en este municipio es fundamental para atraer la inversión.

-Llegó a confesar recientemente que estuvo tentado a tirar la toalla en política. ¿Se arrepiente de esas manifestaciones? ¿Fue un mal momento que prefiere olvidar? ¿Alguna vez lo pensó?

No me arrepiento de haberlo dicho, quizá no tuve que haberlo pensado, pero es cierto que hay determinados momentos en que existe algo que te lleva a planterlo. A pesar de todos los mensajes de apoyo y de tener un gran equipo al lado, llegas a casa y te haces la pregunta, ¿vale la pena jugársela por terceros? Mi conclusión fue que esto no es para cobardes y que hay que afrontar el reto de la mejor forma posible, siempre con un libro en la mano que es la ley, y llevar a cabo las acciones que sean pertinentes amparadas en la objetividad.

-La oposición ha vuelto a pedir que el grupo de gobierno y los cargos de confianza se bajen el sueldo. ¿Lo ha contemplado?

Ni lo he contemplado, ni creo que sea necesario, ni es la solución a ninguno de los problemas. Es la demagogia en mayúsculas, por tanto, ni lo comparto, ni lo haré, ni entro en el debate.

-En la elección de presidente del comité local anunció que se presentaba como candidato a la Alcaldía en 2019 por tercera vez consecutiva. ¿Confía en conseguir su tercera mayoría absoluta?

Los realejeros y realejeras tienen que tener claro, como lo tengo yo, que si no hay mayoría absoluta no voy a ser alcalde de este municipio. Estoy convencido de que la oposición está por la labor de unir todas las fuerzas posibles para acabar con el liderazgo del Partido Popular, por lo tanto, si quieren que sea nuevamente alcalde tendrán que apostar por esa mayoría absoluta y si no, pues por la mejor opción que consideren, pero es la única vía que entiendo posible para poder llevar a cabo el futuro como alcalde de este municipio n