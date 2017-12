La Guardia Civil avisa de un nuevo bulo sobre robos en centros comerciales

“COMUNICADO de la Guardia Civil de Tráfico. Cuidado si aparcas en el parking de Carrefour, Ikea, etc. (donde se lo han hecho en una semana a mucha gente) ¡¡OJO!!”. Así comienza el ‘viejoven’ bulo que vuelve a circular por nuestros whatsapps donde se informa de una técnica para que te roben el coche en los aparcamientos de los grandes almacenes de nuestros municipios.

Los cacos ponen un papel en tu cristal trasero y aprovechan para meterse en tu coche cuando te bajas para quitarlo cuando ya has arrancado el motor.

La Guardia Civil ha tenido que desmentir el comunicado a través de su cuenta de Twitter:

Aquí el texto del falso comunicado:

COMUNICADO de la Guardia Civil de Tráfico. Cuidado si aparcas en el parking de Carrefour, Ikea, etc. (donde se lo han hecho en una semana a mucha gente) ¡¡OJO!! Tenlo en cuenta: robo de coches con un nuevo procedimiento. Lee esto y envíalo a quien creas conveniente. Imagina que vas a retirar tu coche, que lo has dejado estacionado. Abres la puerta, entras, pones el seguro a las puertas, enciendes el motor y pones la marcha atrás. ¿No lo haces siempre así? Miras a la ventana de atrás por el espejo retrovisor y observas una hoja de papel grande pegada a la luna posterior. Entonces pones la palanca en punto muerto, abres tu puerta y bajas del coche para retirar el papel (o lo que sea) que te obstruye la visión. De pronto, cuando llegas a la parte posterior, aparece el ladrón como si saliera desde la nada, se mete en tu coche y se larga con él, en cuestión de segundos, ya que se lo encuentra en marcha y tu maletín, bolso o cartera estaba dentro y prácticamente te arrolla en su huida. El seguro no quiere saber nada.

ESTA ES UNA NUEVA MODALIDAD, SI VES UN PAPEL POR EL RETROVISOR, NO TE BAJES DEL COCHE.

Lárgate, puedes retirar el papel de la luneta más adelante y agradecerás haber recibido este mensaje.

Envíalo a tus amigos… esto no es una cadena, es un servicio ciudadano amistoso.

David Bascones Oset

Servicio Telemático de Vehículos

DGT

c/ Josefa Valcárcel nº 44, Madrid.