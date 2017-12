Los policías de Santa Cruz amenazan con más multas y “sacar la artillería pesada”

Los sindicatos de la Policía Local de Santa Cruz (Asipal, CC.OO., CSIF y UGT) se reúnen hoy con el Ayuntamiento de Santa Cruz para seguir negociando si ponen o no fin a la huelga de celo que ha disparado las multas en la capital y el malestar de los vecinos. Que el Consistorio reconozca que trabajar sábados, domingos y festivos, merece un tratamiento distinto en la nómina frente a los que no lo trabajan, es, dicen los representantes sindicales, el quiz de la cuestión. De no llegarse a un acuerdo, la próxima reunión, con toda probabilidad, se celebraría ya después de las fiestas, y eso, en la práctica, supone que muchas de las actividades de estas fechas, como la Cabalgata de los Reyes Magos, se pueden ver seriamente afectadas al no haber efectivos disponibles para estos servicios especiales, es decir, no habría voluntarios para apoyar su desarrollo con seguridad.

Junto a esta medidas de boicot a los servicios especiales, reconocía ayer el delegado del CSIF, Jesús Illada, en declaraciones a la cadena Cope, antes de decidir que no hablarían hasta hoy con el resto de medios, queda por aplicar “la artillería pesada”. Hacía referencia Illada así a medidas como la inspección de los camiones que entran al muello o al transporte público.

“Son medidas que no hemos puesto en marcha y que nos llevaría a intervenir con el transporte de mercancías en el muelle, también con los taxistas. Se trata de una supervisión estricta y a lo mejor nos llevamos una sorpresa con las condiciones de seguridad para circular de algunos vehículos”, añadió el delegado del CSIF. Además, “vamos a acompañar al alcalde a todos los actos públicos que realice y asistir a los plenos”. Interpelado sobre por qué ahora sí se muestran intransigentes con las infracciones y antes no, Illada respondió que, “la mano izquierda como se suele decir, la discrecionalidad, es algo que la propia ley nos impide aplicar y aún así, hasta ahora, lo hacíamos”, defendió Illada. “Nosotros no tenemos derecho a huelga y por eso tomamos estas medidas, para que se nos escuche”, añadió, para acabar reconociendo que, quizá, “hemos sido muy laxos con muchas cosas no solo con los aparcamientos”.

Illada justificó que, si bien las multas es lo más inmediato y lo que más afecta al ciudadano, “también hay otras cosas como los más de 300 informes que hemos hecho sobre los problemas que presentan las vías de la capital y que no tienen tanta trascendencia en los medios”. Insistió en que “esta es una situación incómoda también para nosotros pero hemos llegado a ella por la mala actuación de la Administración con nosotros”.

En cuanto a si son los policías mejores pagados de Canarias, Illada recordó que un agente recién incorporado cobra 1.700 euros al mes, mientras que un Policía Nacional o un Guardia Civil, gana unos 1.600, “y tienen otras compensaciones que nosotros no tenemos”. Illada desmintió que ya estén cobrando el concepto de festivos. “Se paga un complemento por trabajar mañanas, tardes y noches, pero eso no implica que trabajes los fines de semana o los festivos. Lo que pedimos es que se nos reconozca esa diferenciación y sin bajarle el sueldo a nadie que es lo que pretende el Ayuntamiento de Santa Cruz, quitar a unos para dárselo a otros”.