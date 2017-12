La indiscutible pérdida de protagonismo de Malbasic

Independientemente de la derrota cosechada, el duelo jugado en Almería por el CD Tenerife deja la constatación de que Filip Malbasic está atravesando un bajón de juego y de forma. Lo dijo hasta su propio entrenador, quien le echó una punta en la sala de prensa del estadio de los Juegos del Mediterráneo tras el partido. “Los futbolistas tienen que dar el máximo, y si no lo dan, el entrenador tiene que colocar a otro que pueda rendir y dar lo que se requiere”. Poco más se puede añadir.

Pero estas palabras vienen acompañadas de hechos. Ya Malbasic no es titular. En Almería jugó solo 18 minutos y su papel no tuvo una especial relevancia. Cabe no olvidar que el CD Tenerife pagó 600.000 euros al Vojvodina para hacerse en propiedad con el jugador, que firmó por cuatro temporadas.

“Se está haciendo todavía a la categoría, le está costando, pero será un jugador muy importante”, añadió el preparador balear en la sala de prensa del estadio andaluz. Pero esta pérdida de protagonismo del serbio se produce en la última jornada de Liga. Ya en la fecha 16 del calendario Malbasic no formó parte del once inicial y entró al campo en el minuto 57, una muestra más de que su protagonismo ha ido disminuyendo con el paso de las semanas.

Aunque echando la vista atrás, el pasado 7 de octubre hay una señal que ya reflejaba que José Luis Martí no estaba del todo contento con el rendimiento del balcánico. Ese día Malbasic fue autor de los dos goles en la victoria ante el Nástic de Tarragona (2-0). Su técnico afirmó que es un “jugador determinante”, aunque añadió que todavía puede “exigirle más”. Quizás por entonces Martí ya no estuviera plenamente satisfecho del trabajo del delantero, que conviene no olvidar que es uno de los jugadores con más minutos de la plantilla (es el quinto, por detrás de Dani Hernández, Aitor Sanz, Carlos Ruiz y Vitolo 1.012 minutos) y el segundo goleador del equipo con cinco dianas, curiosamente, todas marcadas en el Heliodoro Rodríguez López. Lejos del feudo blanquiazul, Malbasic aún no ha anotado con la camiseta del Tenerife.

Uno de los mejor pagados de la plantilla

El Tenerife era un club que no pagaba traspasos a la hora de fichar. Desde hace muchos años es así, pero Alfonso Serrano cambió el paso en la contratación de Malbasic, al que se le rubricó un contrato que expira el 30 de junio de 2021.

Por lo tanto, es uno de los principales activos que tiene un equipo que se está quedando por el camino.