La Justicia obliga a revisar el concurso de Negrín en RTVC

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha estimado parcialmente el recurso presentado por la empresa Videoreport Canarias S. A. en relación al concurso de los informativos de Televisión Canaria. En un auto notificado ayer, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, presidida por César García Otero, se ha pronunciado en un procedimiento derivado de la inadmisión a trámite por parte del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma de un primer recurso de Videoreport Canarias contra el citado concurso.

El TSJC concluye que el mencionado tribunal administrativo, un organismo dependiente de la Consejería de Hacienda del Gobierno canario, debe admitir el recurso, lo que supone revisar el concurso convocado por Santiago Negrín en calidad de administrador único de la sociedad pública Televisión Canaria.

En su escrito, el Tribuna Superior expone que, tras haberse declarado incompetentes para fiscalizar a la RTVC y sus sociedades, tanto los servicios jurídicos del Parlamento de Canarias como ese Tribunal Administrativo, “estaríamos ante un poder adjudicador sin control, fiscalización o supervisión jurídica, en vía administrativa”.

Tal como adelantó el periódico Canarias 7, el TSJC agrega que, “dada la cuantía del contrato y atendiendo el interés público en que el servicio se preste efectivamente, los riesgos son notorios; pero, por encima de eso, se debe considerar que en un contrato sujeto a regulación armonizada, donde es necesario garantizar al máximo los principios de concurrencia, transparencia y eficacia imperantes en la contratación administrativa, al parecer y a tenor de la resolución recurrida y de la emitida por el Parlamento, no hay quien supervise a quien está actuando como poder adjudicador”. El Tribunal Superior advierte: “En la situación actual, es evidente que el contrato no podrá desarrollarse ni tan siquiera desplegar efectos, al no haber nadie que controle al poder adjudicador, a la luz de la incompetencia que se ha manifestado por los hasta ahora posibles supervisores. El contrato, una vez adjudicado, quedaría suspendido al haberse interpuesto el recurso especial contra la licitación y la adjudicación, lo que conllevaría en su momento la suspensión ex lege en virtud del artículo 45 del TRLCSP, que deja en suspenso la tramitación del expediente de contratación hasta que se resuelva el recurso especial”.

Santiago Negrín ha contado en todo momento con el apoyo de Coalición Canaria y el Ejecutivo de Fernando Clavijo, apoyo al que se ha sumado en las últimas semanas el PSOE canario por mandato de Ángel Víctor Torres, que cambió de criterio poco antes de pactar un puesto más en el Consejo Rector de RTVC aprovechando el proceso para cubrir las dos vacantes, que, por otra parte, estaba paralizado. Tras superar el examen de idoneidad en la comisión parlamentaria de control, Marta Cantero, de la cuota de CC, y Carmen Zamora, por el PSOE, no superaron la primera votación en el pleno.

El 15 de noviembre, el Parlamento rechazó una iniciativa en la que los grupos Popular, Podemos y Nueva Canarias pedían la destitución del presidente del Consejo Rector y del Ente Público RTVC, para lo que se necesitaba el apoyo de 35 de los 60 diputados. En contra de la propuesta de destituir a Santiago Negrín se manifestaron los grupos Mixto y Nacionalista, mientras que desde el Socialista se planteó la abstención.

Las candidaturas se volverán a votar la próxima semana

El pleno del Parlamento de Canarias volverá a votar la próxima semana las dos candidaturas (CC y PSOE) para cubrir las vacantes en el Consejo de Administración de RTVC. Para ello, se precisa, al igual que en la primera votación, 40 votos de los 60 diputados. En una tercera ronda solo se necesitarían 36 apoyos.