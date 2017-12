La ‘Ley de Kostas’ es implacable

Volvió a ser decisivo en la pista del MHP Riesen, algo a lo que empieza a tener acostumbrada a la afición del Iberostar Tenerife. En solo cuatro partidos Kostas Vasileiadis ha mostrado una total adaptación al grupo, convirtiéndose en un hombre muy importante para Fotis Katsikaris.

“No quiero hablar solo de mí, sino de todo el equipo, que hicimos un partido muy sólido”, decía en jugador griego ayer, de regreso a Tenerife, tras ganar al Riesen. Pese a su intención de no acaparar protagonismo, lo cierto es que sí que ha sido un hombre determinante para el Canarias.

Solo una derrota

Vasileiadis sorprendió a todos en su estreno en el Palau Blaugrana. Existían dudas acerca de su estado físico, las mismas que disipó de un plumazo en la prórroga frente al FC Barcelona. Sus 11 puntos fueron decisivos, provocando un importante impacto en su regreso a la Liga Endesa, especialmente porque el recuerdo anterior, cuando lo fichó Rio Natura Monbus, fue mucho peor.

El siguiente rival fue el Ventspils, en Champions League, pero ahí las sensaciones de todo el Iberostar Tenerife fueron malas. También las de Vasileiadis. El alero se quedó en solo dos puntos, fallando los cuatro triples que intentó, y repartiendo dos asistencias.

Su desquite llegaría muy pronto y ante uno de sus exequipos. La pasada jornada liguera el Unicaja visitaba el Santiago Martín y, justo antes de llegar al descanso, con el duelo muy igualado, Kostas Vasileiadis anotó 11 puntos consecutivos. No logró más tantos, pero no hizo falta, porque resultaron suficientes para que no existiera respuesta malagueña.

El jueves, ante el MHP Riesen, rompió sus registros como canarista. 17 puntos, tres rebotes y otras tantas asistencias fueron los números de un jugador que se ha integrado completamente en el vestuario desde el primer día. Pese a su carácter ganador, Vasileiadis es uno más dentro del grupo y, desde el primer día, el griego agradeció el trato de sus compañeros. “Me ayudaron desde el primer momento, es como si llevara aquí desde el principio de la temporada”, reconoció.

Pero quiere más. Vasileiadis, ya con 10,2 puntos, 2,7 rebotes y 1,7 asistencias de media por partido, habló de jugar la Copa del Rey desde el día en el que aterrizó en la Isla, algo para lo que puede ser muy importante ganar el sábado al Fuenlabrada en Madrid: “Es un equipo muy bueno, están muy cerca de la Copa y son peligrosos en casa, pero podemos ganarles”.