La Policía Local retoma desde ya la huelga de celo

El enfrentamiento entre los sindicatos de la Policía Local de Santa Cruz y el Ayuntamiento se recrudece. El cuerpo de seguridad local no ha querido esperar a la mesa sectorial del martes y, desde ayer, ha vuelto a la huelga de celo. El punto que les ha hecho retomar el trabajo a reglamento (no solo poniendo más multas, sino cumpliendo estrictamente con las normas de patrullaje, uso de vehículo y trámites varios) es la oferta que el Consistorio les ha hecho llegar para esa reunión. Los sindicatos habían amenazado con retomar las medidas de presión si no se les reconocía de forma explícita el cobro de los festivos. Incluso proponían una cantidad de 55 euros, que sí era negociable. “Lo que nos ofrecen es modificar el complemento especial de la Policía Local, como si fuéramos funcionarios de administración general”, explicó a DIARIO DE AVISOS Juan Pedro Cruz, delegado del sindicato Asipal.

Lo que les ofrecen es 15 euros de más al mes a los motoristas y 30 al resto en el específico por trabajar en festivos y fines de semana. Aseguran los sindicatos que esto supone usar el criterio contrario al que defendió el Ayuntamiento para regular la nocturnidad, “alegaron que era más justo que quien la hiciese la cobrara y no por igual a todos”. “Ahora nosotros lo pedimos según ese criterio para el festivo y son ellos los que lo generalizan a través del complemento específico y encima con cantidades que se alejan mucho de lo que pedimos”, señalan.

Además, según han podido saber, se les implantará el control de presentación con la huella biométrica con un reglamento diferente al del resto del personal del ayuntamiento. “Cambios que introducen sin ni siquiera esperar a la auditoría como habían prometido”, critica el delegado de Asipal.

Cruz detalla que, además del problema que tienen con la Policía Local, ahora se suma otro con el funcionariado general. “Pretenden bajarle el sueldo a 21 funcionarios para subírselo a otro centenar que, casualmente, son en su mayoría puestos de libre designación”. La solidaridad con estos funcionarios también ha pesado a la hora de retomar las medidas de presión. Asimismo, reconocen, que, las declaraciones de la concejal de Seguridad, Zaida González, sobre que no negociaría con presiones ni amenazas, no ha ayudado en nada.