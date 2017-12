La potencia de AC/DC llega al Berlín 89

Berlín 89 se llenará este próximo sábado con la energía y las canciones de una de las mejores formaciones de rock de todos los tiempos, una vez más llevados hasta el escenario del local capitalino por el proyecto AC/TB, banda de tributo a la mítica formación liderada por Angus Young. La cita dará comienzo a las 23:30 con entrada gratuita.

AC/TB, creada hace casi ya dos y antes conocida como AC DC Tribute Band, ha dado mucho de qué hablar. Desde su puesta en marcha, la idea de sus componentes fue la de recrear el auténtico, mítico e inconfundible sonido de AC/DC a la perfección, contando además con 5 integrantes que transmiten esa fuerza y ese poder que sólo el verdadero espíritu de la banda australiana puede hacerlo.

Esta formación ofrece un potente repertorio lleno de clásicos tanto de la era de Bon Scott (‘High Voltage’, ‘Dirty Deeds’, ‘TNT’, etc) como la de Brian Johnson (‘You Shook Me All Night Long’, ‘Thunderstruck’, ‘Back in Black’, etc). El grupo está formado por Mike Rodríguez (voz), Paolo Scialò (guitarra), Caio Mario Grippo (guitarra y coros), Christian La Spina (bajo y coros) y José L Plaza (batería).