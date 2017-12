La reparación naval, clave para el puerto

El presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, Ricardo Melchior, participó esta semana en una nueva edición del programa de análisis Punto de Mira, elaborado por DIARIO DE AVISOS para su plataforma digital. En esta edición el espacio fue conducido por Vanesa Bocanegra, directora de contenidos del Grupo Plató del Atlántico, y se abordaron con el presidente de la Autoridad Portuaria asuntos tan relevantes para el puerto capitalino como la relación con la ciudad, los cambios futuros en el transporte marítimo y la mejora de la actividad portuaria gracias a la recuperación de la reparación naval.

En este último asunto, el presidente de la Autoridad Portuaria fue claro: “El puerto de Santa Cruz vive una de sus mejores épocas” y el beneficio económico que está reportando esta actividad es “importantísimo” para hacer del puerto un recinto más competitivo.

“Una Isla sin puerto no existe, pero es que una Isla sin un puerto competitivo no avanza”, subrayó Melchior. “Por cada puesto de trabajo que se genera se crean casi cinco en el resto de la Isla”, aseguró el presidente, así que “puede haber críticas por otras cosas, pero no porque el puerto aumente su actividad”.

Melchior recordó que las instalaciones capitalinas perdieron la reparación naval cuando Nuvasa dejó su actividad, “lo que provocó pérdida de talleres y empleo”. “En los últimos dos años”, prosiguió, “hemos estado recuperando esta actividad y puedo decir que hemos crecido de 6 a casi 70 empresas que se dedican ahora mismo a la reparación, lo que está generando 700 trabajos directos y más de 3.000 indirectos”.

Para Melchior, este crecimiento “no se debe solo a que la Autoridad Portuaria tenga un buen presidente, sino a la labor de toda la comunidad portuaria. No nos olvidemos de que en una economía globalizada, los puertos son la parte más importante”. En este sentido, apostó por la competitividad y señaló que “tenemos que ser conscientes de que para ser competitivos tenemos que realizar un trabajo de calidad, eficiente, donde se apliquen todas las innovaciones tecnológicas y siendo respetuosos con el medio ambiente”. Y, en ello, puntualizó, “el puerto de Santa Cruz ha avanzado muy bien”. De hecho, este año, en lo que es tráfico de trasbordo “hemos tenido más que en los últimos 10 años juntos”.

Melchior declaró que, incluso, debido a la buena marcha de la actividad portuaria, hay profesiones que se han tenido que recuperar, como por ejemplo, la de soldadores o reparadores. “Y algunas de ellas”, matizó, “se realizan ahora por mujeres”. En opinión de Melchior, el buen trabajo que se está realizando en el puerto “está llevando a que nuestra buena fama salga fuera y vengan en busca de nuestros profesionales y a reparar en las Islas”. En cuanto al beneficio económico que reportan las plataformas que hay ahora mismo en el puerto capitalino, Melchior señaló que, dependiendo de la función con la que vengan, puede oscilar entre 5 millones y 50 millones. “La reparación naval es bien recibida. Estamos creciendo en todas las actividades cerca del 20%, desde el tráfico de cruceros al de mercancías, pasando por la reparación naval y el trasbordo que aporta muchos beneficios porque deja un gran número de contenedores en la Isla para después ser trasladados en buques más pequeños a puertos africanos”. Melchior aseguró que el hecho de que a un puerto le vaya bien “es bueno para toda Canarias”, por lo que eludió hablar de competencia entre el recinto portuario de La Luz y Santa Cruz.

Durante el programa, el presidente reconoció que los ciudadanos están cambiando su concepto del puerto. “Antes, la gente iba a enamorar al puerto y hace un tiempo parece que se tenía olvidado. Debemos seguir trabajando más para abrir el puerto a los ciudadanos porque debe ser identificado con su Isla y la ciudad donde esté”.

Melchior hizo alusión, para finalizar, a la importancia de la conectividad en la Isla. Y se refirió a la conectividad aérea, marítima y tecnológica. “En todas Canarias resalta con buena nota”. Y aseguró: “la conectividad para una Isla es fundamental y muy importante para ser competitivos”.

“Hay que pedir prisa para que se haga la planta regasificadora”

El presidente de la Autoridad Portuaria también se refirió al puerto de Granadilla y a la futura planta regasificadora y aseguró que no se ha explicado lo suficiente la importancia que tiene esta instalación para la Isla. “En el año 2020, todos los barcos deben llevar gas natural y si no tenemos suministro de gas difícilmente vendrán”. Además, “contamina menos y es menos peligroso. Tiene más peligro una botella de butano que una planta entera de regasificación. Ahora lo que hay que tener es prisa para resolver el problema”.