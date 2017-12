La revista Time elige el movimiento contra el acoso #MeToo personaje del año

La revista estadounidense Time ha elegido el movimiento contra el acoso y el abuso sexual #MeToo (#YoTambién en español) personaje del año 2017, al considerar que se trata del “cambio social más rápido” de las últimas décadas y ha dado voz a miles de mujeres en todo el mundo.

“Comenzó con actos individuales de valentía por parte de cientos de mujeres – y algunos hombres también- que dieron un paso adelante para contar sus propias historias”, ha destacado el director de la revista, Edward Felsenthal, en declaraciones a la NBC. Para Felsenthal, se trata de un movimiento que ha “roto el silencio” imperante sobre el acoso.

Las redes sociales han servido de altavoz para un movimiento que ha sacado a la luz los supuestos abusos cometidos de forma reiterada por personajes públicos como el productor Harvey Weinstein o el actor Kevin Spacey, que han quedado relegados en sus respectivas profesiones ante el repudio público.

“Nunca habría organizado algo para cambiar el mundo. Sólo intentaba cambiar mi comunidad”, ha alegado la creadora de la etiqueta #MeToo, Tarana Burke, a la NBC. Burke ha subrayado que esta iniciativa “no es sólo un momento”, sino que es “todo un movimiento”, en la medida en que “ahora es cuando empieza” todo.

